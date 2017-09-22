Üçte biri Müslüman komşu istemiyor

Avrupa Birliği'ne üye 15 ülkede düzenlenen araştırma, Avusturyalıların diğer Avrupa halklarına göre Müslümanlara karşı çekincelerinin daha güçlü olduğunu ortaya koydu. AB Temel Haklar Ajansı (FRA) tarafından yürütülen araştırmaya göre, Avusturyalıların yüzde 31'i "Müslüman komşu istemediklerini" ifade etti. Bu fikri destekleyen Almanların oranıysa yüzde 22 civarında seyretti. Bu rakam, Almanya merkezli Bertelsmann Vakfı'nın Ağustos ayında yayınladığı "Komşuluk Anketi"nin ortaya koyduğu yüzde 19'luk orana oldukça yakın.

Ülkede yaşayan Müslüman sayısının Almanya ve Avusturya'ya göre çok daha fazla olduğu Fransa'da ise ankete katılanlar arasında yüzde 7'lik bir kesim Müslüman komşuya sahip olmaktan hoşnut olmayacağını dile getirdi.

AB üyesi ülkelerde toplumun yaklaşık yüzde 4'ünü Müslümanlar oluşturuyor. Bu oran Almanya'da ortalama yüzde 5.8 seviyesindeyken, Fransa'da ise yüzde 7'den fazla. Avusturya'daki oransa Almanya'dakinden düşük. Diğer yandan Almanya ve Avusturya'daki Müslümanların büyük çoğunluğunu Türkler oluştururken, Fransa'dakilerinse çoğunluğu Kuzey Afrikalı. DIŞ HABERLER