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'Ucu açık müzakere süreci artık bitmiştir'

Yakın Doğu Üniversitesi’nde “Geçtiğimiz İki Yılın Ardından Kıbrıs Sorununda Gelinen Son Nokta” konulu konferans veren KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, “Ucu açık, sonu gelmez müzakere döneminin bittiğini” söyledi.

15 Aralık 2017 Cuma 17:51
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'Ucu açık müzakere süreci artık bitmiştir'

Kıbrıs müzakerelerinin Güney Kıbrıs’taki seçimlerin ardından gündemin üst sıralarına tırmanmasının muhtemel olduğunu belirten Akıncı, “Çözüm için ne kapkara bir tablo çizmek, ne de 2018 çözüm yılı olacak demek doğru olur” dedi.

Türkiye’nin Kuzey Kıbrıs ile tüm bağını koparacak bir anlaşmanın kabul edilmesinin mümkün olmadığını, bunun doğru da olmadığını belirten Akıncı, “Türkiye’nin burada 40 bin askeri kalsın mı? Hayır. Kalmasını savunan veya isteyen olmadı… Makul rakamlarda uzlaşma sağlanabilirdi” dedi.

Kıbrıs Türk tarafının yaklaşımının bir tarafın güvenliğinin diğer tarafı tehdit teşkil etmemesi şeklinde olduğunu kaydeden Akıncı,  “Bunu herkes anladı, muhatabımız anlamak istemedi” diye konuştu.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin bir Rum’un başvurusu üzerine aldığı son karara da dikkat çeken Akıncı, “Bir süredir Taşınmaz Mal Komisyonu’yla ilgili uyarılarda bulunmaktayım. Yeni hükümet kimlerden oluşacaksa ilk ele alınması gereken konulardan biri Komisyon. Komisyon’a kaynak yaratmak ve oradaki süreci süratlendirmek gerekir. Şimdiki gibi yıllar alan bir süreç olmaması lazım. Bugün AİHM’den çok kötü bir karar çıkmadı diye düşünülebilir, ancak yarın çok daha kötü sonuçlar gelebilir” ifadelerini kullandı.

SELİM AYANOĞLU/İSTANBUL

Anahtar Kelimeler:
Mustafa AkıncıKKTCKıbrıs
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