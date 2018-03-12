Üçüncü kar fırtınası yolda

ABD'nin Ulusal Hava Durumu Hizmetleri bürosundan (NWC) yapılan açıklamada, "Genellikle yoğun olması beklenen kar yağışının kuzeydoğu ve Atlantik kıyısının ortasındaki eyaletlere yayılması tahmin ediliyor.

Eğer kuzeydoğu rüzgarları kıyıya yaklaşırsa, şiddetli rüzgar ve kıyılarda sel baskını sorun olabilir." ifadeleri kullanıldı. Ülkenin kuzeydoğu bölgesini pazartesi akşamı etkisi altına alması beklenen fırtınanın Boston'un bulunduğu Massachusetts başta olmak üzere Connecticut, Maine, New York ve New Jersey eyaletlerini etkileyebileceği belirtilen açıklamada, 10 ila 25 santimetre arası kar yağışı görülebileceği kaydedildi.

Söz konusu kar fırtınası, ABD'nin kuzeydoğu bölgesinde son 11 gündeki üçüncü hava muhalefeti olacak. ABD'nin kuzeydoğusunda 8 Mart'taki fırtınada 2 milyon kişi elektriksiz kalmış, 2 bin 600'den fazla uçuş iptal edilmişti.3 Mart'taki fırtınada ise 5 bin 500 uçuş iptal edilirken, bölgede 1 milyondan fazla kişiye elektrik hizmeti ulaştırılamamıştı.

AA