Ukraynalı acil durum yetkilileri, mühimmat deposundaki patlamaların devam ettiğini ve Balakleya kentindeki neredeyse herkesin tahliye edildiğini söyledi. Bir diğer yetkili çevredeki yerleşim yerlerinden yaklaşık 15.000 kişinin tahliye edildiğini belirtti. DIŞ HABERLER
Ukrayna’da mühimmat deposu yandı
Ukrayna'nın Harkov bölgesinde yer alan Balakleya kentinde bulunan ve ülkenin en büyüğü olan bir mühimmat deposunda çıkan yangın nedeniyle çevredeki yerleşim yerlerinden binlerce kişi tahliye ediliyor.
23 Mart 2017 Perşembe 16:45
Bu haber kez okundu.