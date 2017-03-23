Ukrayna’da mühimmat deposu yandı Ukrayna'nın Harkov bölgesinde yer alan Balakleya kentinde bulunan ve ülkenin en büyüğü olan bir mühimmat deposunda çıkan yangın nedeniyle çevredeki yerleşim yerlerinden binlerce kişi tahliye ediliyor.

23 Mart 2017 Perşembe 16:45 Bu haber kez okundu.