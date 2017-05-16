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Ukrayna’dan Rusya’ya yaptırım

Yandex arama motoru, Vkontakte ve Odnoklassniki gibi sosyal paylaşım siteleri Ukrayna’da yasaklılar listesine girdi

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Ukrayna’dan Rusya’ya yaptırım

Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko, Rusya’ya yönelik yaptırımları genişleten karar imzaladı. Devlet Başkanlığı sayfasında yayımlanan kararda, Ukrayna’da bazı Rus vatandaşları ile firmaları kapsayan yaptırımların genişletildiği, daha önce listede bulunan şahıslarla firmalara yönelik uygulanan bazı ekonomik ve özel sınırlamaların da uzatıldığı belirtildi. Kararın ekinde yer alan yaptırım listesinde bin 228 kişi ve 468 firma yer alıyor.  Yaptırımlarla Vkontakte ve Odnoklassniki isimli sosyal paylaşım siteleri, arama motoru Yandex ve uzantıları ile 'mail.ru' web sitelerinin ulaşımına engel konuldu. Antivirus programı 'Doktor Web' de Ukrayna’da yasaklılar listesine eklendi. 
DIŞ HABERLER SERVİSİ

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