Yazarlar GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SAĞLIK TOPLUM YAŞAM EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
116226
ALTIN
163.868
DOLAR
3.7691
STERLİN
5.3094
EURO
4.7045

Ulusal felaket ilan edildi

Güney Afrika’nın bazı eyaletlerindeki kuraklık nedeniyle ulusal felaket ilan edildi.

15 Şubat 2018 Perşembe 15:15
Ulusal felaket ilan edildi

Güney Afrika Devlet Bakanı Des van Rooyen, yaptığı açıklamda, 3 yılı aşkın süredir olağanüstü kuraklıkla mücadele eden Western Cape eyaletinin barajlarındaki suyun tükenme noktasına geldiğini, bazı eyaletlerde de su sıkıntısının baş gösterdiğini belirtti.

Kuraklığın ulusal felaket kategorisinde değerlendirilmesinde karar verildiğini bildiren Rooyen, hükümetin kuraklıktan kurtulmak için 70 milyon rand (22 milyon lira) bütçe ayırdığını kaydetti.

Rooyen, "Hükümetimiz kuraklığı ulusal felaket ilan ederek, kuraklıktan ülke çapında kurtulmak üzere bütün imkanları seferber etmiştir. Su tasarrufu için alınan önlemler daha da sıkılaştırılarak olası felaketlerin önüne geçilmeye çalışılacaktır" ifadelerini kullandı.

Öte yandan kuraklığın en şiddetli hissedildiği yer olan Western Cape eyaletinin barajlarındaki doluluk oranının yüzde 24 düzeyinde olduğu, su oranı yüzde 13'e gerilediğinde vanalarının kapatılacağı duyuruldu.

Tarım arazilerine verilen suyun büyük ölçüde azaltıldığı eyalette, günlük 50 litreden fazla su kullanan hanelere ağır cezalar kesiliyor.

 DIŞ HABERLER

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Gazze'nin yüzde 80'i fakir
Gazze'nin yüzde 80'i fakir
Okula saldırı: en az 17 ölü
Okula saldırı: en az 17 ölü
Silahlar Komşu'yu korkuttu!
Silahlar Komşu'yu korkuttu!
KKTC'de koalisyon güvenoyu aldı
KKTC'de koalisyon güvenoyu aldı
Savaşların en büyük mağduru çocuklar
Savaşların en büyük mağduru çocuklar
Macron'dan 'Suriye'yi vuracağız' açıklaması
Macron'dan 'Suriye'yi vuracağız' açıklaması
Rusya'dan Bloomberg'e yalanlama
Rusya'dan Bloomberg'e yalanlama
AB'ye Suriye eleştirisi
AB'ye Suriye eleştirisi
BM'den Rumlara uyarı
BM'den Rumlara uyarı

banner137

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim