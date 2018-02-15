Ulusal felaket ilan edildi

Güney Afrika Devlet Bakanı Des van Rooyen, yaptığı açıklamda, 3 yılı aşkın süredir olağanüstü kuraklıkla mücadele eden Western Cape eyaletinin barajlarındaki suyun tükenme noktasına geldiğini, bazı eyaletlerde de su sıkıntısının baş gösterdiğini belirtti.

Kuraklığın ulusal felaket kategorisinde değerlendirilmesinde karar verildiğini bildiren Rooyen, hükümetin kuraklıktan kurtulmak için 70 milyon rand (22 milyon lira) bütçe ayırdığını kaydetti.

Rooyen, "Hükümetimiz kuraklığı ulusal felaket ilan ederek, kuraklıktan ülke çapında kurtulmak üzere bütün imkanları seferber etmiştir. Su tasarrufu için alınan önlemler daha da sıkılaştırılarak olası felaketlerin önüne geçilmeye çalışılacaktır" ifadelerini kullandı.

Öte yandan kuraklığın en şiddetli hissedildiği yer olan Western Cape eyaletinin barajlarındaki doluluk oranının yüzde 24 düzeyinde olduğu, su oranı yüzde 13'e gerilediğinde vanalarının kapatılacağı duyuruldu.

Tarım arazilerine verilen suyun büyük ölçüde azaltıldığı eyalette, günlük 50 litreden fazla su kullanan hanelere ağır cezalar kesiliyor.

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