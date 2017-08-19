Uluslararası yardımlar yetersiz

Birleşmiş Milletler'in verilerine göre 2016'da insani yardıma muhtaç kişilerin sayısı yaklaşık 130 milyon olarak kaydedildi. BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi'nin (OCHA) verilerine göre talep edilen yardımlarla gerçekten yerine getirilen ödemeler arasında dev bir uçurum var. Uluslararası konferanslarda bu yıl 23 milyar 500 milyon dolar yardım taahhüt edildiği, ancak yapılan ödemelerin şu ana kadar 9 milyar 400 milyon dolar ile sınırlı kaldığı bildiriliyor. Almanya'nın öngördüğü bir milyar 400 milyon euro ise, şu ana kadar sağladığı en yüksek mali kaynak olacak. Alman Federal Hükümeti İnsan Hakları ve İnsani Yardım Sorumlusu Bärbel Kofler, 9 milyar 400 milyon doların çok az olduğunu ve uluslararası topluma bu farkın hızla kapanması çağrısında bulunduğunu söylüyor ve uluslararası toplumun acil yardıma ihtiyacı olan herkese yardım edilebilecek imkana sahip olduğunu belirtiyor. AB Sınır Koruma Ajansı Frontex'in direktörü Fabrice Leggeri Leggeri, "Sınır kontrolleri tek çözüm olamaz" diyor ve çözümün farklı ögelerden oluşması gerektiğini kaydediyor. Öncelikle göçün nedenlerinin, savaş, krizler, yoksulluk ve açlığın bertaraf edilmesinin önemine dikkat çeken Leggeri, ardından sığınmacıların insan tacirlerinin eline düşmeden iltica başvurusunda bulunabilecekleri yasal yolların geliştirilmesi çağrısında bulunuyor.



Binlerce insan Akdeniz’de boğuldu

AB'nin, Akdeniz'i kullanarak Kuzey Afrika ülkelerinden teknelerle insan taşıyan kaçakçılarla mücadele amacıyla oluşturduğu EUNAVFOR MED adlı askeri misyonuna destek veren Frontex, Libya'daki sahil koruma birimlerine de eğitim veriyor. Denizde boğulma tehlikesi ile karşı karşıya kalan sığınmacılara da yardım eden Frontex'in 2016'da sadece İtalya ve Yunanistan açıklarında 90 bin kişinin kurtarılmasına yardım ettiği bildiriliyor.

Ancak yardımına yetişilemeyen binlerce sığınmacı Akdeniz'de boğularak hayatını kaybediyor. AA