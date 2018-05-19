'Umarım İran’la savaş çıkmaz'

Lavrov, "Şimdi olayların nasıl gelişeceğini tahmin etmek zor. ABD'nin anlaşmadan çıkmasının Tahran'a saldırma veya orada rejimi değiştirme planlarıyla ilgili olmadığını ummak isterdik. Yine de alınan kararın küresel ve bölgesel güvenlik ve istikrara ciddi zarar verdiği şimdiden açık" dedi. Trump'ın bu tek taraflı adımdan dolayı hayal kırıklığı yaşadıklarını söyleyen Lavrov, "Böyle bir adım, hem nükleer anlaşmanın hem de bu anlaşmaya onay veren BM Güvenlik Konseyi'nin 2231 ve 2015 sayılı kararlarının ihlali.

Washington bir kez daha çoğu ülkenin görüşüne aykırı, tamamen kendi bencil çıkarları doğrultusunda hareket ediyor ve uluslararası hukuk kurallarını kaba bir şekilde ayaklar altına alıyor" ifadelerini kullandı. Lavrov ayrıca "Washington yönetimi, Rus tehdidiyle mücadele kisvesi altında, Avrupa'daki ABD'li savunma ve enerji şirketlerinin konumunu güçlendirmeye çalıştığını gizlemiyor.

Bunun AB'nin çıkarlarıyla ne kadar örtüştüğüne Avrupalılar kendi karar verecek. AB iş çevrelerinde bu durumdan duyulan rahatsızlığın daha sık dile getirildiğini biliyoruz" ifadelerini kullandı. Lavrov'a göre ekonomi alanında Rusya karşıtı yaptırım sarmalı oluşturmaya yönelik başlıca çabaların ABD tarafından ortaya koyulduğu herkes tarafından biliniyor.

Bu tür eylemlerin bedelini Avrupalı şirketlerin ödeyeceğini kaydeden Lavrov, "Rus pazarında AB'li şirketlerin yerini dünyanın farklı bölgelerinden üreticiler alacak. ABD'nin hiçbir kaybı olmayacak" dedi.

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