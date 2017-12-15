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Üniter Suriye için 3'lü mutabakat

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, "Suriye’de yüzde yüz aynı hedeflere sahip olmasalar da Moskova, Ankara ve Tahran, terörle mücadele ve Suriye’nin toprak bütünlüğünün korunması noktasında tam bir anlayışa sahip" şeklinde konuştu.

15 Aralık 2017 Cuma 15:33
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Üniter Suriye için 3'lü mutabakat

Rusya'nın başkenti Moskova’da Federasyon Konseyi’ne hitaben yaptığı konuşmada, Rusya’nın uluslararası gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Moskova, Ankara ve Tahran’ın Suriye’de yüzde yüz aynı hedeflere sahip olmadıklarına işaret ederek, “Ancak bu üç ülke, terörle mücadele ve Suriye’nin toprak bütünlüğünün korunması noktasında tam bir anlayışa sahip” ifadelerini kullandı.

Lavrov, Suriye’de farklı etnik ve dini gruplar arasındaki uyumun sağlanmasının taşıdığı önemin de yine Rusya, Türkiye ve İran tarafından anlaşıldığını sözlerine ekledi. Rus Dışişleri Baknı Rusya-ABD ilişkileri konusunda da önemli açıklamalar yaptı.

Rusya’nın ABD ile ilişkilerde yaşanan krizin derinleşmesini arzu etmediğini ifade eden Lavrov, “Ancak düşmanca hareketlere mütekabiliyet esasına göre karşılık verilecek” diye konuştu.

Washington ile yapıcı adımların atıldığı bir iş birliğine girmek istediklerini belirten Lavrov, “Ne yazık ki, ABD yönetiminden bu konuda herhangi bir adım görmüyoruz. Son zamanlarda ABD tarafından bir dizi Rusya karşıtı adım atıldı” dedi.

ABD’yi, Rusya ile mücadele bahanesiyle, Avrupa’ya kendi sıvılaştırılmış doğal gazını (LNG) satmakla suçlayan Lavrov, Avrupa’nın, ABD yüzünden savunma harcamalarını da artırmaya zorlandığını savundu.

Haber Merkezi

Anahtar Kelimeler:
RusyaSuriyeLavrovSergey LavrovMoskovaAnkaraİranTürkiye
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