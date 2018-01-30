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Uygulama ajanların yerlerini belirliyor

ABD'de yayımlanan Washington Post gazetesinde yer alan habere göre bir mobil uygulamanın ABD askerlerinin ve CIA ajanlarının yerlerini gösterdiği belirlendi.

30 Ocak 2018 Salı 09:38
Uygulama ajanların yerlerini belirliyor

Amerikan Washington Post (WP) gazetesinin haberine göre Strava adlı yazılım şirketinin mobil uygulaması “Global Heat Map”e (Küresel Isı Haritası) üye 27 milyon kişinin verilerinden nerelerde spor yapıldığını görmek mümkün.

İngiliz BBC’nin haberine göre ise bu durumu ilk fark eden 20 yaşındaki Avustralyalı üniversite öğrencisi Nathan Ruser oldu.

Genellikle savaş ve çatışma yaşanan ülkelerde bu aplikasyonu kullanan pek olmadığından Amerikalı asker ya da CIA mensupları bunu kullandığında bulundukları yeri ele veriyorlar. ABD ordusu, Strava’nın ısı haritasını incelediklerini açıkladı.

Washington Post gazetesine konuşan ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı’ndan (CENTCOM) Albay John Thomas, haritanın sonuçlarını incelediklerini söyledi.

DIŞ HABERLER

Anahtar Kelimeler:
CIAABDBbcAjan
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