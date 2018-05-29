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'Vatandaşlık maaşı' artık tüm dünyada

Prof. Dr. Cornelia Versteegh katıldığı 10. Uluslararası Milli Ekonomi Modeli Kongresinde, "Prof. Dr. Haydar Baş'ın Milli Ekonomi Modeli'nde bize haber verdiği Vatandaşlık Maaşı’nın artık dünyada yayılarak uygulamaya girdiğini görüyoruz" ifadelerini kullandı. Versteegh, "Avrupa Birliği'nin Milli Ekonomi Modeli'nden çok daha fazla faydalanması gerekiyor." dedi.

29 Mayıs 2018 Salı 01:12
'Vatandaşlık maaşı' artık tüm dünyada

YENİ MESAJ/BURSA

İlki 2005 yılında İstanbul'da yapılan ve sonraki yıllarda Azerbaycan, Almanya, KKTC ve Türkiye'de 9 kez düzenlenen Uluslararası Milli Ekonomi Modeli Kongrelerinin 10’uncusu 27 Mayıs’ta Bursa'da gerçekleştirildi.

Buttim Kongre Merkezi’nde, Milli Paraların Oluşturduğu Yeni Dünya Düzeni' üst başlığı altında yapılan 10. Milli Ekonomi Modeli Kongresi'ne Türkiye'nin yanı sıra Avrupa Birliği ülkelerinden, Rusya'dan ve Azerbaycan'dan çok sayıda akademisyen katılarak tebliğ sundu.

‘Prof. Baş'ın projeleri dünyada yayılıyor’

Bursa'daki kongreye Hollanda'dan katılan Prof. Dr. Cornelia Versteegh, "Prof. Dr. Haydar Baş'ın Milli Ekonomi Modeli'nde bize haber verdiği Vatandaşlık Maaşı’nın artık dünyada yayılarak uygulamaya girdiğini görüyoruz" dedi.

Prof. Dr. Versteegh şunları söyledi: "1965'ten beri süregelen Avrupa sosyal politikasında bir sosyal şart vardır. Bu sosyal şart, sosyal hakların herkese sağlanmasını içerirken maalesef bugüne kadar insanlara bu hakları sağlayabilecek bir organ Avrupa Birliği’nde (AB) teşekkül edememiştir. Yaşam standartları konusunda AB içinde yaşanan eşitsizliği giderememişken 3. ülkelere bu hakları sunması kesinlikle mümkün değildir. Avrupa sosyal politikasında 1964'ten beri imzası bulunan Türkiye de Avrupa'da birçok vatandaşı olmasına rağmen maalesef sosyal haklardan yeterince yararlanamıyor. Ortak para birimi Euro’ya geçiş de bu süreçle ilgili bir iyileştirme getirmedi. Üstelik aynı uygulamayı farklı ülkelerdeki AB ülkelerine dayatma noktasına geldi. Ortaya çıkan bu yanlış tablonun düzeltilmesi için son dönemde değişik fikirler ortaya atıldı. Son olarak Finlandiya 2017 yılında temel gelir konusunu devreye aldı ve vatandaşlarına aylık 560 Euro maaş vermeye başladı. Hollanda'da da biz bu konuyu uzun süredir tartışıyoruz. ABD'de de böyle bir tartışma var. Bütün bunlar bu çıkışlar aslında Prof. Dr. Haydar Baş'ın Milli Ekonomi Modeli'nde bize haber verdiği vatandaşlık maaşının artık dünyada yayılarak uygulamaya girdiğini göstermektedir. Refahın sağlanması için Avrupa Birliği'nin Milli Ekonomi Modeli'nden çok daha fazla faydalanması gerekiyor."

Anahtar Kelimeler:
Vatandaşlık MaaşıABTürkiyeHaydar BaşMillî Ekonomi ModeliCornelia Versteegh
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