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Venezuela Bolivar'dan 5 sıfır atıyor

Venezula hükümeti, ülkenin para birimi Bolivar'dan daha önce planlandığı gibi 3 değil, 5 sıfır atacağını duyurdu

26 Temmuz 2018 Perşembe 16:55
Venezuela Bolivar'dan 5 sıfır atıyor

Bu yıl yüzde 1 milyona varması beklenen enflasyona karşı bu kararı alan Devlet Başkanı Nicolas Maduro, televizyon yayınıyla tanıttığı yeni banknotların 20 Ağustos'tan itibaren tedavüle gireceğini söyledi. Haziran ayında yüzde 46 bini bulan enflasyonun bu yıl içinde 7 haneli rakamları görebileceği tahmin ediliyor. Maduro, son yıllarda hızla değer kaybeden Bolivar'ı kurtarmak için çareyi para biriminden 3 sıfır atmakta bulmuş, açıklanan tarihi ise ertelemişti.

5 sıfır atmanın sanal para birimi Petro'yla da uyumlu olacağını savunan Venezuelalı lider, bu hususla ilgili ayrıntılı bilgi vermedi. Sanal para birimi uzmanları Maduro hükümetine duyulan güvensizlik ve Bolivar'ın değer kaybetmesinin Petro'nun da güvenilirliğini yitirdiğini söylüyor.
DIŞ HABERLER

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