Venezuela'da 7.3'lük deprem

Deprem Venezuealayı böyle salladı.

İnsanlar panikle kaçıştı.

Venezuela'nın kuzey bölgesinde yerin 123 kilometre derinliğinde 7.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Deprem Trinidad ve Tobago, Guyana, Grenada ve Barbados'da da hissedildi.

Deprem son 118 yıldır Veneuzela'da yaşanan en şiddetli sarsıntı oldu.

Depremden etkilenen Cumana şehrindeki marketlerin raflarının döküldüğü, binalarda hasar meydana geldiği ve bazı bölgelerde elektrik kesintilerinin yaşandığı öğrenildi.

Venezuela İçişleri Bakanı Nestor Reverol, depremde can kaybı olmadığını ancak maddi hasar meydana geldiğini ifade etti.

Sosyal medyada deprem anına ilişkin paylaşılan görüntülerde, bölge sakinlerinin deprem sırasında çığlık atarak sokaklara döküldüğü ve büyük korku yaşandığı görülüyor.