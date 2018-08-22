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Venezuela'da 7.3'lük deprem sonrası tsunami uyarısı

USGS, Venezuela merkezinden 22 km uzakta meydana gelen depremin gücünü 7.0 büyüklüğünden 7,3 büyüklüğüne revize etti. Pasifik Tsunami Uyarı Merkezi, depremle ilgili ön bilgilere dayanarak “deprem merkez üssünün 300 km'sinde bulunan sahiller için tehlikeli tsunami" uyarısında bulundu

22 Ağustos 2018 Çarşamba 01:17
Venezuela'da 7.3'lük deprem sonrası tsunami uyarısı

Pasifik Tsunami Uyarı Merkezi, depremle ilgili ön bilgilere dayanarak “deprem merkez üssünün 300 km'sinde bulunan sahiller için tehlikeli tsunami dalgaları mümkün” uyarısında bulundu.

PTWC, dalgaların Grenada, Trinidad ve Tobago ve Venezuela kıyıları boyunca etkili olacağı bildirildi.

Merkez, tehdit altındaki kıyı bölgelerinde bulunan kişileri ulusal ve yerel yetkililerden bilgi almaya çağırdı.

USGS, Salı günkü depremin gücünü 7.0 büyüklüğünden 7,3 büyüklüğüne revize etti. Associated Press'in bildirdiğine göre Caracas'ta binalar boşaltıldı.

Birleşik Devletler Jeoloji Kurumu, Salı günü akşam saatlerinde Venezüella'nın yakınlarında meydana gelen 7 büyüklüğünde bir deprem olduğunu doğruladı. Deprem, Guiria, Sucre, Venezuela'dan yaklaşık 30 mil uzağa vurdu.

İnsanlar, Grenada'da Trinidad, Tobago ve diğer yerlerin yanı sıra sarsıldığını bildirdiler.

Salı günkü depremin sonucu olarak herhangi bir önemli hasar veya yaralanma olup olmadığı belirsiz.

Haber Merkezi

Son Güncelleme: 22.08.2018 01:42
Anahtar Kelimeler:
VenezuelaDeprem
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