Yazarlar GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SAĞLIK TOPLUM YAŞAM EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
119592
ALTIN
162.648
DOLAR
3.7348
STERLİN
5.3155
EURO
4.6308

Venezuela'da Maduro yeniden aday

Venezuela'da Devlet Başkanı Nicolas Maduro, devlet başkanlığı seçiminde yeniden aday olacağını bildirdi.

24 Ocak 2018 Çarşamba 12:58
9 Okunma
Venezuela'da Maduro yeniden aday

Venezuela'da Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Kurucu Meclisin devlet başkanı seçiminin en geç 30 Nisan'da yapılmasını kararlaştırmasının ardından yaptığı açıklamada, iktidardaki Sosyalist Partinin 4 Şubat'ta düzenleyeceği kongrede tek aday üzerinde anlaşacağını ve seçilmesi halinde muhaliflerine karşı "zevkle" yarışacağını belirtti.

Ulusal Seçim Konseyinden seçimler için en uygun ve yakın tarihi belirlemesini isteyen Maduro, "En yakın tarihi bulmalılar. Bunu yolumuzdan çekmeliler ki büyük bir devrime başlayalım. Bana kalsa seçimleri gelecek pazar günü yaparım." ifadesini kullandı.

 Seçime muhalefetle veya muhalefetsiz gidileceğini söyleyen Maduro, "Biz, kararı halkın vermesi için onları (muhalefet) devlet başkanlığı seçiminde bekliyoruz." dedi.

Venezuela'da demokrasinin yeniden yapılanmasını savunmak amacıyla bazı Latin Amerika ülkelerinin geçen yıl kurduğu "Lima Grubu" ise seçimin erken yapılmasına tepki gösterdi.

Şili'deki bir toplantıya katılan 14 Latin Amerika ülkesinin dışişleri bakanları tarafından yapılan yazılı açıklamada, seçimlerin erken düzenlenmesinin demokratik ilkelere aykırı olduğu ve uluslararası standartlara uymadığı belirtildi.

Açıklamada, mevcut şartlarda düzenlenecek erken seçimlerin sonucunun güvenilir olmayacağı kaydedildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
VenezuelaMaduro
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
PYD/PKK, milyonları evinden etti
PYD/PKK, milyonları evinden etti
Arap Birliği iddiası
Arap Birliği iddiası
Suriye'den Tillerson'un iddialarına yalanlama
Suriye'den Tillerson'un iddialarına yalanlama
AfD'li siyasetçi Müslüman oldu
AfD'li siyasetçi Müslüman oldu
Ruslardan önemli nükleer buluş
Ruslardan önemli nükleer buluş
Almanya rahatsız! Tanklarımızla YPG'yi vurmayın
Almanya rahatsız! Tanklarımızla YPG'yi vurmayın
Rusya, Afrin'de Türkiye'nin çizgisine geldi
Rusya, Afrin'de Türkiye'nin çizgisine geldi
Paris sular altında
Paris sular altında
Londra’da kırmızı alarm
Londra’da kırmızı alarm

banner137

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilköy Mahallesi Şehit Özcan Canik Sokak No:4/A Kat:2 Florya - Bakırköy - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim