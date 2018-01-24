Venezuela'da Maduro yeniden aday

Venezuela'da Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Kurucu Meclisin devlet başkanı seçiminin en geç 30 Nisan'da yapılmasını kararlaştırmasının ardından yaptığı açıklamada, iktidardaki Sosyalist Partinin 4 Şubat'ta düzenleyeceği kongrede tek aday üzerinde anlaşacağını ve seçilmesi halinde muhaliflerine karşı "zevkle" yarışacağını belirtti.

Ulusal Seçim Konseyinden seçimler için en uygun ve yakın tarihi belirlemesini isteyen Maduro, "En yakın tarihi bulmalılar. Bunu yolumuzdan çekmeliler ki büyük bir devrime başlayalım. Bana kalsa seçimleri gelecek pazar günü yaparım." ifadesini kullandı.

Seçime muhalefetle veya muhalefetsiz gidileceğini söyleyen Maduro, "Biz, kararı halkın vermesi için onları (muhalefet) devlet başkanlığı seçiminde bekliyoruz." dedi.

Venezuela'da demokrasinin yeniden yapılanmasını savunmak amacıyla bazı Latin Amerika ülkelerinin geçen yıl kurduğu "Lima Grubu" ise seçimin erken yapılmasına tepki gösterdi.

Şili'deki bir toplantıya katılan 14 Latin Amerika ülkesinin dışişleri bakanları tarafından yapılan yazılı açıklamada, seçimlerin erken düzenlenmesinin demokratik ilkelere aykırı olduğu ve uluslararası standartlara uymadığı belirtildi.

Açıklamada, mevcut şartlarda düzenlenecek erken seçimlerin sonucunun güvenilir olmayacağı kaydedildi.

AA