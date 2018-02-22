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Venezuela'da Sular Durulmuyor

Venezuela'nın en büyük muhalefet ittifakı 22 Nisan'daki başkanlık seçimini boykot edecek. Başkan Maduro siyasi ve ekonomik krize rağmen oylamayı kazanacağına güveniyor.

22 Şubat 2018 Perşembe 15:09
Venezuela'da Sular Durulmuyor

Venezuela'nın en büyük muhalifler ittifakı MUD da devlet başkanlığı seçimini boykot edeceğini duyurdu. MUD sözcüsü Angel Oropeza iki gün süren muhalefet partileri arasındaki görüşmelerin ardından yaptığı açıklamada 22 Nisan'da yapılacak oylamanın "illegal ve seçim hilesi" olduğunu söyledi.

Sağ muhafazakâr muhalefet partisi Voluntad Popular da geçen hafta seçimi boykot edeceklerini duyurmuştu. MUD'un açıklamasında seçimin "hükümetin kendine meşruluk kazandırma gösterisi" olduğunu öne sürdü.

İttifakın açıklamasında seçim tarihinin oylamaya kısa zaman kalacak şekilde kararlaştırılması, bütün adaylara oylamaya katılma garantisi verilmemesi ve bağımsız bir seçim kurulunun olmayışı eleştirildi.

Muhalefet ittifakı aynı zamanda "seçimin hilesiz geçmesi ve demokrasiye yeniden dönülmesi için geniş kapsamlı halk hareketi başlatılacağını" da duyurdu.

Sol milliyetçi Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro seçimde ikinci kez adaylığını koyacağını açıklamıştı. Adaylar arasında ılımlı muhalefet kanadından eski Lara eyalet valisi Henri Falcon da bulunuyor. Nicolas Maduro muhalefeti yenilme korkusuyla seçimi boykot etmekle suçladı.

Maduro muhalefet partilerinin çoğunlukta olduğu parlamento ile yerel halk temsilciliklerinin de 22 Nisan'da yeniden seçilmesini önerdi.

 DIŞ HABERLER

Anahtar Kelimeler:
VenezuelaProtestoMaduro
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