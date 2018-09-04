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Venezuela kurtuluşu 'altın'da arıyor

Para birimi Bolivar adeta çöp olan Venezuela'da Merkez Bankası, ekonomik krize çare olması umuduyla altına dayalı devlet tahvilleri satmaya başladı

04 Eylül 2018 Salı 18:12
Venezuela kurtuluşu 'altın'da arıyor

Devlet Başkanı Nicolas Maduro liderliğindeki hükümet, ülkede yüzde 100 bine ulaşan enflasyon karşısında eriyen tasarruflara çare olarak gram altına endeksli 1 yıllık devlet tahvilleri satmaya başladı. Salı günü itibarıyla satışa çıkarıla 1.5 gram ve 2.5 gram altına endeksli tahvillerin ilk alıcıları Maduro ve eşi Cilia Flores oldu.

Söz konusu yatırım araçları, yüksek enflasyon ve kur devalüasyonu nedeniyle değersizleşen tasarruflara koruma sağlamayı amaçlıyor. Maduro hükümeti, bu ay başında yerel para birimi bolivarın değerinde yüzde 95 devalüasyona gitmek zorunda kalmıştı. Para alışverişini kolaylaştırmak amacıyla bolivardan 5 sıfır atılmıştı.

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