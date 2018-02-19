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Venezuela'nın 'Petro'su tedavüle çıkacak

Venezuela'nın kripto para denetçisi Carlos Vargas, ülkesinin "Petro" adıyla çıkarttığı yeni kripto paranın Türkiye, Katar, ABD ve Avrupa'dan yatırım çekeceğini söyledi.

19 Şubat 2018 Pazartesi 00:00
Venezuela'nın 'Petro'su tedavüle çıkacak

Cumhurbaşkanı Nicolas Maduro'nun hükümeti, ilk Petro satışını Salı günü yapacak. Hükümet, Petro'nun Washington'un mali yaptırımlarının etkisini azaltmaya yardımcı olacağını söylüyor.

Vargas, 16 Şubat'ta Caracas'ta yapılan bir siyasi toplantıda "Sürecin başlamasıyla ilgili olarak 20 Şubat Salı günü (bugün) bazı açıklama yapılacak" demişti.

Vargas "Katar, Türkiye ve Ortadoğu'nun diğer bölgelerinden pek çok yatırımcı olacağı gibi Avrupalılar ve Amerikalılar da katılacak" dedi. Venezuela hükümeti Petro'ya ilişkin tüm ayrıntıları vermedi. Ancak hükümetin danışmanları, Petro'nun yüzde 38.4'ünün, yüzde 60'lık bir indirimle özel açık artırmada satılmasını öneriyorlar.

Venezuela'nın finansal ödeme gücü konusundaki endişelerin muhtemelen yatırımcıların Petro'ya ilgisini sınırlandıracağını düşünen çevreler var. ABD Hazine Bakanlığı Petro'nun Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ülkesi olan Venezuela'ya yönelik yaptırımları ihlal edebileceği uyarısı yaptı.

HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
VenezuelaPetroMaduro
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