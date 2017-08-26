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Venezüella kötü etkilenecek

Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD’nin yeni yaptırımlarının bu ülkeye ham petrol teslimini zora sokacağını belirtti

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Venezüella kötü etkilenecek

Devlet Başkanlığı Sarayı'ndan halka seslenen Maduro, yaptıkları ön analizde, ABD'nin getirdiği yeni yaptırımların bu ülkeye ham petrol teslimini kötü etkileyeceği sonucuna vardıklarını söyledi. Maduro, ABD'nin bu adımının Venezüella'yı temerrüde düşürme ve ABD'de Venezüella'ya ait Citgo enerji şirketinin kapatılmasını kışkırtma amacını taşıdığını kaydetti. ABD Başkanı Donald Trump'ı Latin Amerika ülkeleriyle ilişkilerde uluslararası hukuku hiçe saymakla suçlayan Venezüella lideri, Washington'ın bu eylemlerinin ABD yatırımcılarına da büyük zarar vereceğini vurguladı. "Onlar hırsızlık, dolandırıcılık yapıyor" diyen Maduro, ülkesinin ABD'li partnerlerle iletişime geçip onlarca yıl faaliyet gösteren işletmelerine dokunulmayacağı garantisi vermeye çalışacaklarını da sözlerine ekledi. Maduro, gerekirse Venezüella hükümetinin her gün ABD'ye sağlanan 700 bin varil petrol için başka pazarları bulacağını kaydetti. DIŞ HABERLER

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