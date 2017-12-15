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Wilders cami bahçesine geldi

Hollanda'da İslam düşmanı Geert Wilders, seçim kampanyasına Rotterdam'daki Esselam Camii bahçesinde başladı. Wilders, seçimlerdeki hedefini ise "Rotterdam'ın İslamlaşmasını durdurmak" olarak açıkladı.

15 Aralık 2017 Cuma 18:37
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Wilders cami bahçesine geldi

Hollanda'da aşırı sağcı Özgürlük Partisi'nin (PVV) lideri Geert Wilders, yerel seçim kampanyasına Rotterdam'daki Esselam Camii'nin bahçesinde başladı. Wilders seçimdeki hedefini, "Rotterdam'ın İslamlaşmasını bir an önce durdurmak" olarak açıkladı.

PVV, 21 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde 60 seçim bölgesinde yarışa girme kararı almıştı. Daha önce sadece 3 belediyede seçime giren aşırı sağcı parti, Rotterdam'da yerel Leefbaar (Yaşanabilir) Rotterdam Partisi'ni desteklemişti.

Wilders ise ilk kez seçime girecekleri Rotterdam'da aday tanıtımı için camiyi tercih etti.  PVV'nin öncelikli hedefi, nüfusunun yarısı göçmenlerden oluşan Rotterdam'da "İslamlaşmayı durdurmak." Geza Hegedüs, "Her halükarda Rotterdam'ı, Rotterdam halkına geri vereceğiz" dedi.

Wilders'in aday tanıtımı için Esselam Camii'ne gideceğini açıklaması üzerine, caminin imamı Azzedin Karrat, "Bize uzatılan eli geri çevirmeyiz. Kahve ve kurabiyemiz hazır" demişti.

Ancak Wilders ve yandaşları, bahçesinde açıklama yaptıkları caminin içine girmeden ayrıldılar. PVV, 15 Mart'ta yapılan genel seçimde Rotterdam'da yüzde 15 oy almıştı. Türkiye ve Fas kökenli seçmenlerin desteklediği DENK ise, oyların yüzde 8'i elde etmişti.

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