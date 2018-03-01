Yabancı teröristler YPG saflarında

Sahada DEAŞ'a karşı mücadele edebilecek düzenli bir kara birliğinin olmaması ve özelikle Batılıların infaz edildiği görüntülerin kamuoyuna servis edilmesi sonrasında terör örgütü PYD'ye yönelik sempati arttı ve örgüte dünyanın farklı ülkelerinden katılımlar gözlenmeye başladı.

Özellikle Amerikan, İngiliz, Kanadalı, Alman, Hollandalı ve Uzakdoğu ülke vatandaşları PYD/YPG ve PYD'nin sözde kadın yapılanması YPJ saflarına katıldı.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'nin (SOHR) 11 Haziran 2015 tarihli raporunda Avrupa, Avustralya, Amerika kıtalarından 400 teröristin "DEAŞ ile mücadele" adı altında Rakka, Haseke ve Halep'e geçerek YPG saflarına katıldığı belirtildi. Çoğunluğu ABD vatandaşı olan yabancı uyruklu teröristlerle ilgili haberler de medyada sık sık yer aldı.

Eski bir İsrail askerinin YPJ'ye katılması ile merkezi Ukrayna olan bir Yahudi tarikatı mensubunun bölgede terör örgütü YPG bünyesinde DEAŞ'tan alınan yerlerdeki duvarlara İbranice yazı yazdığı bu haberlerle gündeme getirildi.

Öldürülen teröristler arasında Alman vatandaşı da bulunuyor. Teröristlerin safında çatışmaya girip öldürülenler arasında, Ashley Johnson ve Reece Harding (Avustralya), Keith Broomfield (ABD) ve Yunan asıllı Konstandinos Scurfield (İngiltere) de bulunuyor.

Yapılan bir araştırmaya göre, YPG'ye katılan ABD vatandaşlarının büyük bir kısmı, eski ABD ordu mensuplarından oluşuyor. Buna göre, YPG saflarında yer alan ABD'lilerin yüzde 68'i daha önce ABD ordusunda faaliyet gösterdi.

AA