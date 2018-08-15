Yabancıların ev alımını yasakladı

Yeni Zelanda Maliye Bakanı David Parker, yabancıların ev almalarını engelleyen yasayı parlamentodan geçirdiklerini açıkladı. Radyo Yeni Zelanda’da yer alan habere göre, Başbakan Jacinda Ardern liderliğindeki koalisyon hükümeti, Yeşiller Partisinin de desteği ile ülke vatandaşı olmayan yabancıların ev almalarını engelleyen bir yasa çıkardı.

Yeni Zelanda Maliye Bakanı David Parker, yabancıların ev almalarını engelleyen yasayı parlamentodan geçirdiklerini belirterek, "Bu bir dönüm noktasıdır. Bu, hükümetin ev alma rüyası olan Yeni Zelandalının hayalini gerçeğe dönüşmesi için taahhüdüdür" ifadesini kullandı. Ülkedeki ev fiyatlarındaki artışların yabancı alıcılar yüzünden yükseldiğine dikkat çeken Bakan Parker, "Yeni Zelanda’da kalıcı olarak yaşama hakkınız varsa, ev alma hakkınızda var" dedi.

Yasaya göre Avustralya ve Singapur vatandaşları, ülkelerinin Yeni Zelanda ile serbest ticaret anlaşmaları nedeniyle yasaktan muaf tutulacak. Yeni Zelanda’daki son yıllarda hızla artan ev fiyatlarından yabancı yatırımcılar sorumlu tutuluyordu. Gelişmiş ekonomisi, güzel doğasının yanı sıra küresel ısınmadan, terörizmden, nükleer savaştan en az etkilenecek ülkeler arasında yer alması Yeni Zelanda'yı süper zenginler açısından cazip kılıyor. Auckland şehrindeki evlerin yüzde 20'si yabancıar tarafından satın alınmış durumda. HABER MERKEZİ