Yazarlar GÜNDEM SPOR EKONOMİ DÜNYA TOPLUM YAŞAM SAĞLIK EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
95852
ALTIN
190.488
DOLAR
4.6622
STERLİN
6.1894
EURO
5.4311

Yahudi yerleşimciler cami bastı

Filistin yönetimi, Yahudi yerleşimcilerin İbrahim Camisi'ne düzenlediği baskınla ilgili olarak tahrik edici değerlendirmesinde bulundu

22 Haziran 2018 Cuma 18:22
Yahudi yerleşimciler cami bastı

Filistin yönetimi, Yahudi yerleşimcilerin, Batı Şeria'daki El-Halil kentinde bulunan İbrahim Camisi'ne baskın düzenleyip dini ritüellerini gerçekleştirmelerinin Müslümanların duygularını tahrik ettiğini belirtti. Yahudi yerleşimcilerin camide dini ritüellerini gerçekleştirmesinin Müslümanların duygularını tahrik ettiği ve bu tür uygulamaların siyasi çatışmayı dini çatışmaya dönüştüreceği ifade edildi.

Haberde, İsrail İç Güvenlik Bakanı Gilad Erdan'ın da katıldığı söz konusu baskından ve yansımalarından İsrail hükümeti sorumlu tutuldu. Önceki akşam, bir grup Yahudi yerleşimci, hahamların ve Erdan'ın da katılımıyla İbrahim Camisi'ne baskın düzenlemiş ve burada dini ritüellerini gerçekleştirmişti. Yahudiler, 1994 yılına kadar belli saatlerde İbrahim Camisi'nde bulunan "Hazreti İbrahim'in kabrini" ziyaret edebiliyordu.

Baruch Goldstien isimli aşırı sağcı Yahudinin 25 Şubat 1994'te cami cemaati üzerine ateş açarak 29 Filistinliyi öldürmesi ve 125'ini yaralamasının ardından İsrail yönetimi, camiyi ikiye bölerek yüzde 45'ini Müslümanlara, yüzde 55'ini ise Yahudilere tahsis etmişti. İbrahim Camisi, El-Halil kentinin İsrail işgali altındaki Eski Belde'de bulunuyor ve burada bin 500 İsrail askerinin himaye ettiği 400 Yahudi yerleşimci yaşıyor.
AA

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
AB'den ABD'ye misilleme
AB'den ABD'ye misilleme
Türkiye'yi de o listeye aldılar
Türkiye'yi de o listeye aldılar
20 bin göçmen çocuk ABD üslerinde
20 bin göçmen çocuk ABD üslerinde
Suriye kimyasal silah kullanmadı
Suriye kimyasal silah kullanmadı
Biyolojik saldırı tehdidi
Biyolojik saldırı tehdidi
AB'yi mülteci paniği sardı
AB'yi mülteci paniği sardı
ABD OPEC'e baskıyı artırıyor
ABD OPEC'e baskıyı artırıyor
Terör Avrupa'da yüzde 45 arttı
Terör Avrupa'da yüzde 45 arttı
İngiltere'den kritik adım
İngiltere'den kritik adım
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim