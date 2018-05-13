Yazarlar GÜNDEM SPOR EKONOMİ DÜNYA TOPLUM YAŞAM SAĞLIK EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
101852
ALTIN
182.930
DOLAR
4.2953
STERLİN
5.8334
EURO
5.1310
banner138

Yahudilerden Mescid-i Aksa'ya baskın

İsrail'de 'Heykel Örgütleri' adıyla bilinen fanatik ve aşırıcı grubun, geçen salı Yahudilere Mescid-i Aksa'ya 'toplu baskın' çağrısı yapmasının ardından yüzlerce Yahudi yerleşimci, İsrail polisinin eşliğinde dün Mescid-i Aksa'ya girdi

13 Mayıs 2018 Pazar 14:02
Yahudilerden Mescid-i Aksa'ya baskın

İsrail polisinin eşlik ettiği çok sayıda Yahudi yerleşimci işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi. Kudüs İslami Vakıflar İdaresi Basın Sözcüsü Firas Dibs, yaptığı açıklamada, İsrail polisinin koruması altındaki yüzlerce Yahudi yerleşimcinin Mescid-i Aksa'nın avlusuna girdiğini söyledi.

İsrail'de "Heykel Örgütleri" adıyla bilinen fanatik ve aşırıcı grup, geçen salı Yahudilere Mescid-i Aksa'ya "toplu baskın" çağrısı yapmıştı. Fanatik Yahudi yerleşimciler, İsrail polisinin korumasında sık sık Mescid-i Aksa'nın avlusuna baskın düzenliyor.

İsrail polisi Mescid-i Aksa muhafızlarına saldırdı

Bu arada fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa'ya baskınına eşlik eden İsrail polislerinin de Aksa muhafızlarına saldırdığı belirtildi. Yapılan açıklamada, Mescid-i Aksa'nın avlusuna girerek provokatif davranışlar sergileyen fanatik Yahudileri engelleme girişiminde bulunan Aksa muhafızlarının İsrail polisinin saldırısına uğradığı belirtildi.

İsrail polisinin, radikal Yahudileri engellemek yerine Mescid-i Aksa avlusunda bulunan vakıf görevlilerine ve muhafızlara saldırdığını kaydeden Kudüs İslami Vakıflar İdaresi Basın Sözcüsü Firas Dibs, daha fazla ayrıntı paylaşmadı.

Filistin hükümetinden kınama

Öte yandan Filistin hükümeti, radikal Yahudilerin Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskını kınadı. Yapılan açıklamada bunun "kutsallara karşı işlenmiş bir suç" olduğu belirtildi. Filistin Hükümet Sözcüsü Yusuf el-Mahmud tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Radikal Yahudilerin Mescid-i Aksa'ya düzenledikleri baskınların, Filistin halkının yanı sıra tüm Araplara ve Müslümanların inançlarına yönelik bir saldırı olduğu" ifade edildi.

Söz konusu baskınları "kutsallara karşı işlenmiş bir suç" olarak tanımlayan Mahmud, Arap ve İslam dünyasını acilen harekete geçmeye çağırdı. Filistin hükümeti, uluslararası toplum ve kurumlardan da İsrail'e karşı uluslararası hukuku işletmelerini ve bu ülkenin Filistin halkı ile mukaddesatlarına yönelik saldırılarını durdurmalarını istedi.
AA

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Nükleer anlaşmanın devamı 5 ülkeye bağlı
Nükleer anlaşmanın devamı 5 ülkeye bağlı
Paris saldırganının kimliği belirlendi
Paris saldırganının kimliği belirlendi
Üç kiliseye bombalı saldırı
Üç kiliseye bombalı saldırı
Rus askeri polisler Şam'da devriye geziyor
Rus askeri polisler Şam'da devriye geziyor
8 DEAŞ üyesi idam cezasına çarptırıldı
8 DEAŞ üyesi idam cezasına çarptırıldı
Trump, Kuzey Kore'yi övdü
Trump, Kuzey Kore'yi övdü
'Kolay bir çözüm görmüyorum'
'Kolay bir çözüm görmüyorum'
Eski Başbakan'a yurt dışına çıkış yasağı
Eski Başbakan'a yurt dışına çıkış yasağı
Bosna'da tekkede buluştular
Bosna'da tekkede buluştular

banner100

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim