Yahudilerden Mescid-i Aksa'ya baskın

İsrail polisinin eşlik ettiği çok sayıda Yahudi yerleşimci işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi. Kudüs İslami Vakıflar İdaresi Basın Sözcüsü Firas Dibs, yaptığı açıklamada, İsrail polisinin koruması altındaki yüzlerce Yahudi yerleşimcinin Mescid-i Aksa'nın avlusuna girdiğini söyledi.

İsrail'de "Heykel Örgütleri" adıyla bilinen fanatik ve aşırıcı grup, geçen salı Yahudilere Mescid-i Aksa'ya "toplu baskın" çağrısı yapmıştı. Fanatik Yahudi yerleşimciler, İsrail polisinin korumasında sık sık Mescid-i Aksa'nın avlusuna baskın düzenliyor.

İsrail polisi Mescid-i Aksa muhafızlarına saldırdı

Bu arada fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa'ya baskınına eşlik eden İsrail polislerinin de Aksa muhafızlarına saldırdığı belirtildi. Yapılan açıklamada, Mescid-i Aksa'nın avlusuna girerek provokatif davranışlar sergileyen fanatik Yahudileri engelleme girişiminde bulunan Aksa muhafızlarının İsrail polisinin saldırısına uğradığı belirtildi.

İsrail polisinin, radikal Yahudileri engellemek yerine Mescid-i Aksa avlusunda bulunan vakıf görevlilerine ve muhafızlara saldırdığını kaydeden Kudüs İslami Vakıflar İdaresi Basın Sözcüsü Firas Dibs, daha fazla ayrıntı paylaşmadı.

Filistin hükümetinden kınama

Öte yandan Filistin hükümeti, radikal Yahudilerin Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskını kınadı. Yapılan açıklamada bunun "kutsallara karşı işlenmiş bir suç" olduğu belirtildi. Filistin Hükümet Sözcüsü Yusuf el-Mahmud tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Radikal Yahudilerin Mescid-i Aksa'ya düzenledikleri baskınların, Filistin halkının yanı sıra tüm Araplara ve Müslümanların inançlarına yönelik bir saldırı olduğu" ifade edildi.

Söz konusu baskınları "kutsallara karşı işlenmiş bir suç" olarak tanımlayan Mahmud, Arap ve İslam dünyasını acilen harekete geçmeye çağırdı. Filistin hükümeti, uluslararası toplum ve kurumlardan da İsrail'e karşı uluslararası hukuku işletmelerini ve bu ülkenin Filistin halkı ile mukaddesatlarına yönelik saldırılarını durdurmalarını istedi.

AA