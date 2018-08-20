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Yahudilerden Mescid-i Aksa’ya baskın

İsrail polisi eşliğindeki 73 Yahudi, Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi.

20 Ağustos 2018 Pazartesi 12:54
Yahudilerden Mescid-i Aksa’ya baskın

Kudüs İslami Vakıflar İdaresinden yapılan yazılı açıklamada, 73 kişinin İsrail polisi eşliğinde Mescid-i Aksa'nın El-Meğaribe (Fas) Kapısı'ndan Harem-i Şerif'in avlusuna girdiği belirtildi.

Meğaribe Kapısı'ndan giren fanatik Yahudilere Mescid-i Aksa'dan çıkana kadar İsrail polisi eşlik etti.

Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyen fanatik Yahudilerin sayısında geçen yıla oranla ciddi artış yaşanması dikkati çekiyor.

Yahudilerin, Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemelerini destekleyen İsrailli "Yara" adlı derneğin bir süre önce yayımladığı raporda, geçen yıl Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyen Yahudi yerleşimci sayısı 22 bin 256 iken, bu yılın "ilk altı ayında" söz konusu sayının 22 bin 206'ya ulaştığı kaydedildi.

Anahtar Kelimeler:
İsrailFilistinGazzeMescidi Aksa
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