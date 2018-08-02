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Yangın binlerce evi kül etti

ABD'nin California eyaletinin kuzeyindeki Redding bölgesi ve çevresinde etkili olan yangında binden fazla ev yandı

02 Ağustos 2018 Perşembe 23:17
Yangın binlerce evi kül etti

İtfaiye yetkilileri, Shasta bölgesindeki çalılık alanda geçen hafta başlayan ve 6 kişinin ölümüne neden olan yangında, Redding bölgesinde bin 58 evin yandığını belirtti. Diğer yandan California Ormancılık ve Yangın Koruma Dairesi Sözcüsü Mike Mohler, eyaletin yalnızca bir ayda, yıllık yangın bütçesinin dörtte birinden fazlasını (en az 125 milyon dolar) harcadığını açıkladı.

Yetkililer ayrıca bölgede yaklaşık 490 kilometrekarelik alanı etkisi altına alan yangında aralarında ahır ve ambarların da olduğu 488 yapının da hasar gördüğünü bildirdi. Şimdiye kadar yangının, etkili olduğu bölgenin yüzde 35'inde kontrol altına alındığı kaydedildi.

Mendocino ve Lake County bölgelerini etkisi altına alan yangın nedeniyle hafta başından bu yana yaklaşık 20 bin kişi tahliye edilmişti. Bu arada, eyaletin Sierra Nevada bölgesinde de en az 3 yeni yangının çıktığı belirtildi.
AA

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