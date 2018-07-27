'Yangın, elektrik kablolarından çıktı'

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Yunanistan’ın başkenti Atina yakınlarındaki orman yangınında hayatını kaybedenlerin sayısı 83’e yükseldi. Sağlık Bakanlığı, Mati bölgesindeki yangında yaralanan ve Atina KAT Hastanesi’nde tedavi altına alınan 73 yaşındaki bir kişinin hayatını kaybetmesiyle ölü sayısının 83'e çıktığını açıkladı. Yunan medyasında yer alan haberlerde de ölü sayısının daha da yükselmesinden endişe edildiği belirtildi.

Yangından etkilenen Rafina ve Mati bölgelerinde yaralananlardan 60’ının Attika bölgesindeki 6 hastanede tedavisinin sürdüğü, bunlardan 11’inin durumunun da ağır olduğu kaydedildi. Bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ederken, 100’den fazla kişinin halen kayıp olduğu tahmin ediliyor.

'Yangının nedeni kopan elektrik kabloları'

Yunanistan’da yaşanan yangın faciasının yaraları sarılmaya çalışılırken, yangın bölgesindeki Pendelli'nin Belediye Başkanı Dimitris Stergiyu, 83 kişinin ölümüne ve 150’den fazla kişinin yaralanmasına neden olan yangının, Pendelli bölgesideki Dau dağında Yunan Elektrik Teşkilatına (DEH) ait enerji hatlarının kopması sonucunda çıktığını söyledi. Stergiyu, özel bir radyoya yaptığı açıklamada, yangın başladığında Pendelli Dağı'na ilk giden kişinin kendisi olduğunu belirterek, “Orada, kopmuş halde yerde DEH’ye ait elektrik kabloları gördüm.

İnanıyorum ki, yangın oradan başladı.” dedi. Yangının kısa sürede çevreye yayıldığını anlatan Stergiyu, “Yangın adeta bir atom bombası gibi patladı. İlk önce alevlerin Dionisos bölgesine doğru ilerleyeceğini tahmin ettik. Ancak, rüzgar nedeniyle yön değiştirdiğinde artık kontrol edilmesi mümkün değildi.” ifadelerini kullandı.

'Yangın kasten çıkarılmış olabilir'

Bu arada Yunanistan Kamu Düzeni ve Vatandaşı Koruma Bakanı Nikos Kostas, başkent Atina yakınındaki yangınların kasten çıkarılmış olabileceğini söyledi. Nikos Kostas bu yönde "ciddi belirtiler" olduğunu açıkladı, yangınlarla ilgili olarak soruşturma açıldığını duyurdu. Öte yandan, Yunanistan Savunma Bakanı Panos Kammenos, yangın bölgesinde yaşayanların kaçak yapılaşma yüzünden felaketin büyümesine yol açtığını söyledi. BBC'ye konuşan Kammenos, bu yapıların kaçış yolları üzerine kurulmasının felaketi körüklediğini belirtti. Kammenos, "Mati ve Atina'nın bu kıyısındaki yapılaşmaların çoğu ruhsatsız. Kıyıları kanunlara karşı çıkarak işgal ettiler. Bu trajedinin ardından sanırım artık kendileri ve aileleri için kurallara ve kanunlara uymamanın tehlikeli olduğunu anlarlar" ifadelerini kullandı. Kammenos yangın felaketinin yaşandığı bölgeyi ziyaret etmiş, bölge halkı bakana tepki göstermişti.

Yunan halkı yöneticilere tepkili

Atina'nın eteklerinde yer alan ve yangın felaketinden etkilenen Mati bölgesinde bir kadın Kammenos'a "İnsanların boş yere yanmasına göz yumdunuz" dedi. BBC'ye konuşan bir kişi ise bir itfaiye istasyonuna yardım istemek için koştuğunu ancak itfaiyecilerin felaketin farkında bile olmadığını söyledi. Bir başka bölge sakini ise kendilerine kurtulmak için denize saklanma tavsiyesi verildiğini ancak yaşlıların denize bile ulaşamadığını belirtti.

DNA örnekleriyle kayıplar aranıyor

Yakınlarını arayan Yunanlar, DNA örneklerini vererek kayıplarını bulmaya çalışıyor. Rafina Valisi Evangelos Bournous, bölgede her dört evden birinin yok olduğunu, evlerin yüzde 50'sinin ise kısmen zarar gördüğünü söyledi. Uydudan çekilen görüntülerde 12 bin 760 hektar alanın yarısının yangından etkilendiği görülüyor.

'İtfaiye doğu kıyısını boş bıraktı'

Yunanistan Orman Federasyonu Başkanı Yorgos Papadias, itfaiyecilerin Atina'nın batısında çıkan bir başka yangınla uğraşmasından ötürü doğu kıyısında yer alan Attika bölgesinin boş bırakıldığını söyledi.

Yangın başladığında bölgenin güney kıyısındaki Kokkino Limanaki köyünde olduğunu belirten Papadias, yaşananları bir korku filmine benzetti. Papadias, yaralıların ve yaşlıların yardım için bağırdığını ancak elinden hiçbir şeyin gelmediğini, kendisinin de yangında bir komşusunu kaybettiğini anlattı.