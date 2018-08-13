Anton Siluanov "ABD ekonomisindeki yatırımlarımızı asgariye indirdik ve daha da azaltmaya devam edeceğiz, Amerikan menkul kıymetleriyle ilgili işlemleri, artık ABD doları yerine kendi ulusal para birimimiz cinsinden veya Avrupa para birimi de dahil olmak üzere diğer para birimleri cinsinden yapacağız" dedi.
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Yaptırıma yaptırımla cevap
Rusya Federasyonu Başbakan Birinci Yardımcısı, Maliye Bakanı Anton Siluanov Rusya’nın yeni yaptırımlara cevap olarak ABD'nin menkul kıymetlerinden kurtulmaya ve ulusal para cinsinden ödemeleri artırmaya devam edeceğini söyledi
13 Ağustos 2018 Pazartesi 16:08
Anton Siluanov "ABD ekonomisindeki yatırımlarımızı asgariye indirdik ve daha da azaltmaya devam edeceğiz, Amerikan menkul kıymetleriyle ilgili işlemleri, artık ABD doları yerine kendi ulusal para birimimiz cinsinden veya Avrupa para birimi de dahil olmak üzere diğer para birimleri cinsinden yapacağız" dedi.