Yaptırıma yaptırımla cevap

Anton Siluanov "ABD ekonomisindeki yatırımlarımızı asgariye indirdik ve daha da azaltmaya devam edeceğiz, Amerikan menkul kıymetleriyle ilgili işlemleri, artık ABD doları yerine kendi ulusal para birimimiz cinsinden veya Avrupa para birimi de dahil olmak üzere diğer para birimleri cinsinden yapacağız" dedi.

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