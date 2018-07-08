ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, nükleer silahsızlanma görüşmelerinde Kuzey Kore'den talep ettiklerinin adil olduğunu söyledi. Pompeo, "Eğer bu talepler gangsterlik ise dünya bir gangster demektir. Tam anlamıyla kanıtlanabilen nükleer silahsızlanmaya kadar yaptırımlar devam edecek" dedi.

Japonya'nın başkenti Tokyo'da Güney Koreli ve Japon mevkidaşları Kang Kyung-wha ve Taro Kono ile bir araya gelen Pompeo, Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı'nın 'tam, kanıtlanabilir ve geri dönüşü olmayan' nükleer silahsızlanma için 'tek taraflı ve gangster gibi' talepte bulunulduğu yorumuna yanıt verdi. Pompeo, düzenlenen basın toplantısında, "Eğer bu talepler gangsterlik ise dünya bir gangster demektir.

Çünkü BM Güvenlik Konseyi'nde neyin başarılması gerektiği konusunda oy birliğiyle alınmış bir karar mevcut" ifadesini kullandı. Tokyo'daki görüşmede Güney Koreli ve Japon mevkidaşlarına Kuzey Kore ziyaretinin neticesi hakkında bilgi veren Pompeo, Pyongyang'daki temaslarını 'verimli' olarak nitelendirdi. Pompeo, çok beklenen nükleer silahsızlanma takvimi için yapılması gereken işlerin bulunduğunu belirterek "Nihai, tam anlamıyla kanıtlanabilen nükleer silahsızlanmaya kadar yaptırımlar devam edecek" dedi.

Pompeo, görüşmelerde kaydedilecek ilerlemenin tek başına yaptırımların gevşetilmesine gerekçe gösterilemeyeceğini sözlerine ekledi. ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Pyongyang ziyaretinde Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Ri Yong-ho ve Kuzey Kore Komünist Partisi Merkez Komitesi Başkan Yardımcısı Kim Yong-çol bir araya gelmişti.

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