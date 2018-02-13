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Yaptırımlar Kuzey Kore'yi bunaltıyor

Kuzey Kore, ABD'nin "zorbalık ve keyfilikle" BM Güvenlik Konseyinde aldığı yaptırım kararlarının "ekonomisini ve halkını boğduğunu ve halkının varoluş hakkını elinde aldığını" öne sürdü

13 Şubat 2018 Salı 10:46
Yaptırımlar Kuzey Kore'yi bunaltıyor

Nükleer programı nedeniyle uluslararası yaptırımlar uygulanan Kuzey Kore, ABD'yi "zorbalık ve keyfilikle" Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyinde "yasa dışı" yaptırımlar almakla suçladı ve bunların "ekonomisini ve halkını boğduğunu, Kuzey Korelilerin varoluş hakkını elinde aldığını" iddia etti. Kuzey Kore'nin BM Daimi Temsilciliğinden yapılan açıklamada, Pyongyang'a yönelik "ağır" yaptırımlarla "ülkenin egemenliği ve uluslararası hukukun ihlal edildiği" öne sürüldü. "

Kuzey Kore karşıtı" olarak nitelendirilen BM Güvenlik Konseyi yaptırımlarının "ülkenin ekonomisi ve halkını boğduğu" ve Kuzey Korelilerin "varoluş hakkını elinden aldığı" savunulan açıklamada ABD, "zorbalık ve keyfilikle" BM Güvenlik Konseyinde "yasa dışı" yaptırım kararları almakla suçlandı. Kuzey Kore yaptırımların yasal olup olmadığının belirlenmesini istiyor.

Güvenlik Konseyi yaptırımlarıyla Kuzey Kore halkının haklarının engellendiği ve ihlal edildiği ileri sürülen açıklamada, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e yaptırımların uluslararası hukuk çerçevesinde yasal olup olmadığının belirlenmesi için uzmanlardan oluşan uluslararası bir forum oluşturulması çağrısı yinelendi.

BM Güvenlik Konseyi, nükleer programı nedeniyle Kuzey Kore'ye 2006 yılından bu yana ekonomik ve askeri yaptırımlar uyguluyor. Konseyin Kuzey Kore'ye yönelik yaptırımlar listesinde 78 kişi ve 54 kuruluş bulunuyor.

Kim'den Güney'e teşekkür

Öte yandan Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Güney Kore'deki PyeongChang Kış Olimpiyatları'nın açılış törenine katıldıktan sonra Pyongyang'a dönen yüksek düzeyli heyet ile görüştü.

Kuzey Kore lideri iki Kore arasında Olimpiyat Oyunları ile yaratılan 'uzlaşma ve diyalog sıcak ikliminin' daha da canlandırılarak sürdürülmesi çağrısı yaptı.

Kim, Güney Kore'yi misafirperverliği nedeniyle kutladığı ve Kuzey Kore heyetinin rahat etmesi için gösterdikleri samimi çaba ve heyete verilen öncelik nedeniyle teşekkür etti.

DIŞ HABERLER

Son Güncelleme: 14.02.2018 01:51
Anahtar Kelimeler:
Kuzey Kore
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