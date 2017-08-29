Yaptırımlar Kuzey Kore’yi yıldırmadı

Japonya Başbakanı Sihzo Abe Kuzey Kore'nin füze denemesinin ‘benzeri görülmemiş ciddi bir tehdit oluşturduğunu' söyledi. Japonya'nın talebi üzerine Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin olağanüstü toplanması kararlaştırıldı. Başbakan Abe füzenin Japonya'nın üzerinden geçirilmesinin bölgenin barış ve güvenliğine büyük zarar veren ‘çirkin bir eylem' olduğunu söyleyerek, ABD ile birlikte Kuzey Kore yönetimi üzerindeki baskıyı artıracaklarını duyurdu. Abe telefonla görüştüğü ABD Başkanı Donald Trump'un ‘yüzde yüz Japonya'nın yanında olduklarını' söylediğini aktardı. Japonya Başbakanı halkın güvenliği için gerekli bütün önlemlerin alınacağını belirtti. Japonya'nın tespitlerine göre Kuzey Kore'den fırlatılan füze Hokkaido adasının bin 180 kilometre doğusunda denize düştü. Füzenin toplam 2 bin 700 kilometre yol kat ettiği saptandı. Japonya daha önce toprakları için tehlike oluşturan Kuzey Kore füzelerinin düşürüleceğini duyurmuştu. Japonya Savunma Bakanı İtsunori Onodera füzenin Japonya üzerindeki iki dakikalık uçuşu sırasında tehlike oluşturmadığı sonucuna vardıklarını söyledi. Günün erken saatlerinde Japonya'nın kuzeyinde yaşayanlara korunmaları, tren yolcularına da istasyonlardan ayrılmamaları için çağrıda bulunuldu. Kuzey Kore'nin temmuz ayında ABD'yi de menzili içine alan iki kıtalararası füze denemesi yapmasıyla gerginlik daha da artmış, BM Güvenlik Konseyi Kuzey Kore'ye ek yaptırım uygulanmasını kararlaştırmıştı. AA