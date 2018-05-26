Yazarlar GÜNDEM SPOR EKONOMİ DÜNYA TOPLUM YAŞAM SAĞLIK EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
103235
ALTIN
197.827
DOLAR
4.7171
STERLİN
6.2889
EURO
5.5018

Yaptırımlar Rusya'yı etkilemez

Rusya'ya yaptırımların, savunma teknolojilerinin gelişimini engellemek olduğunu ifade eden Putin, Rus ekonomisinin aynı anda ikişer üçer darbelere rağmen istikrarını bozmadığını söyledi

26 Mayıs 2018 Cumartesi 16:37
Yaptırımlar Rusya'yı etkilemez

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu (SPIEF) genel kurul toplantısında, Rusya’nın engellenmeye çalışılmasının sebeplerinden birini açıkladı. Konuya ilişkin yaptığı açıklamada Putin, “Burada dile getirilen bu yaptırım sopası var ya, bu sopa son zamanlar sıkça sadece Rusya’ya karşı kullanılmıyor.

Bu iyi mi kötü mü? Üstesinden gelinir mi gelinmez mi? Elbette gelinir. Rus ekonomisinin, aynı anda aldığı ikişer ve hatta üçer darbelere rağmen istikrara kavuştuğu ortada. Bu darbeler, geleneksel ihracat mallarımız enerji kaynakları, metaller, kimyasalların fiyatlarındaki düşüşle ilgiliydi.

Buna yaptırım baskısını da ekleyin” şeklinde konuştu. Tüm bunların birlikte başlarına geldiğini ama Rusya’nın bu zorlu yolu geçmeyi ve hatta ekonomisini güçlendirmeyi başardığını kaydeden Putin, “Rusya’nın engellenmeye çalışılmasının sebeplerden biri, savunma teknolojilerinin gelişimini engellemek.

Kısa zaman önce, bu yaptırım rejimlerine rağmen savunma teknolojileri alanında birçok partnerimizi geride bıraktığımızı gösterdik” ifadelerini kullandı. Öte yandan, Donald Trump'ın İran'la nükleer anlaşma ve daha birçok uluslararası anlaşmadan çekilmesiyle ilgili Putin, hukuk kurallarının ihlaliyle karşılıklı güven kaybının öngörülemezlikle birleşmesinin, henüz dünyanın karşılaşmadığı bir sistem krizine yol açabileceği uyarısı yaptı.

Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Anlaşmaya imza atan ülkelerden birinin hukuk alanının dışına çıkması, anlaşmaların bozulması, her zaman büyük riskler ve maliyetler anlamına geliyor. Bu, iş pratiğinin bir aksiyomu" dedi. Başta güç merkezleri olmak üzere ülkelerin bu davranışlarının, küresel çapta en olumsuz, en yıkıcı sonuçları doğurabileceği uyarısında bulundu.

Güven ekonomisini inşa etme çağrısında bulunan Rusya lideri, kısa süre öncesine dek her G20 veya Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği zirvesinin yeni korumacı engellerin uygulanmaması yönündeki ortak açıklamalarla sonuçlandığını hatırlattı.
DIŞ HABERLER

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
S-500'ler gizli deneme sonrası devrede
S-500'ler gizli deneme sonrası devrede
Çin devi yeniden faaliyette
Çin devi yeniden faaliyette
ABD liderliği kaybetti
ABD liderliği kaybetti
'Savaşı sevmeyiz ama iyi savaşırız'
'Savaşı sevmeyiz ama iyi savaşırız'
F-35 konusunda kafaları karışık
F-35 konusunda kafaları karışık
İran'da polis cenazesinde Türkçe slogan
İran'da polis cenazesinde Türkçe slogan
Evinde 28.6 milyon dolar çıktı
Evinde 28.6 milyon dolar çıktı
Maduro’dan ‘darbe’ suçlaması
Maduro’dan ‘darbe’ suçlaması
İzinsiz müdahale edemeyecek
İzinsiz müdahale edemeyecek

banner129

banner132

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim