Yaptırımlar Rusya'yı etkilemez

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu (SPIEF) genel kurul toplantısında, Rusya’nın engellenmeye çalışılmasının sebeplerinden birini açıkladı. Konuya ilişkin yaptığı açıklamada Putin, “Burada dile getirilen bu yaptırım sopası var ya, bu sopa son zamanlar sıkça sadece Rusya’ya karşı kullanılmıyor.

Bu iyi mi kötü mü? Üstesinden gelinir mi gelinmez mi? Elbette gelinir. Rus ekonomisinin, aynı anda aldığı ikişer ve hatta üçer darbelere rağmen istikrara kavuştuğu ortada. Bu darbeler, geleneksel ihracat mallarımız enerji kaynakları, metaller, kimyasalların fiyatlarındaki düşüşle ilgiliydi.

Buna yaptırım baskısını da ekleyin” şeklinde konuştu. Tüm bunların birlikte başlarına geldiğini ama Rusya’nın bu zorlu yolu geçmeyi ve hatta ekonomisini güçlendirmeyi başardığını kaydeden Putin, “Rusya’nın engellenmeye çalışılmasının sebeplerden biri, savunma teknolojilerinin gelişimini engellemek.

Kısa zaman önce, bu yaptırım rejimlerine rağmen savunma teknolojileri alanında birçok partnerimizi geride bıraktığımızı gösterdik” ifadelerini kullandı. Öte yandan, Donald Trump'ın İran'la nükleer anlaşma ve daha birçok uluslararası anlaşmadan çekilmesiyle ilgili Putin, hukuk kurallarının ihlaliyle karşılıklı güven kaybının öngörülemezlikle birleşmesinin, henüz dünyanın karşılaşmadığı bir sistem krizine yol açabileceği uyarısı yaptı.

Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Anlaşmaya imza atan ülkelerden birinin hukuk alanının dışına çıkması, anlaşmaların bozulması, her zaman büyük riskler ve maliyetler anlamına geliyor. Bu, iş pratiğinin bir aksiyomu" dedi. Başta güç merkezleri olmak üzere ülkelerin bu davranışlarının, küresel çapta en olumsuz, en yıkıcı sonuçları doğurabileceği uyarısında bulundu.

Güven ekonomisini inşa etme çağrısında bulunan Rusya lideri, kısa süre öncesine dek her G20 veya Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği zirvesinin yeni korumacı engellerin uygulanmaması yönündeki ortak açıklamalarla sonuçlandığını hatırlattı.

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