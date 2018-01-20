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Yargıç Berman yeni belgeler istedi

New York’ta tutuklu olarak yargılanan Halkbank eski Genel Müdür Yardımcısı Hakal Atilla ile sanık olarak yargılanırken, başsavcılık ve FBI yetkilileri ile işbirliği yapmaya karar verdikten sonra "tanık" konumuna geçen İran asıllı işadamı Reza Zarrab davasına bakan Yargıç Richard Berman, savunma avukatlarının Türk ve Amerikalı yetkililerle yaptıkları görüşmelerin dökümünü istedi.

20 Ocak 2018 Cumartesi 12:19
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Yargıç Berman yeni belgeler istedi

New York Güney Bölgesi Federal Mahkemesi Yargıcı Richard Berman, 18 Ocak'ta savunma avukatlarına yolladığı yazıda, Zarrab ve Atilla’nın tutuklanmalarından sonra aralarında Türk avukatlar da olmak üzere tüm savunma avukatlarının Türk ve Amerikalı yetkililerle yaptıkları görüşmelerin tarihlerinin, görüşmeye katılanların ve görüşme bilgisi paylaşılanların isimlerinin, görüşme amacının ve görüşme sonuçlarının kendisine bildirilmesini istedi.

Yargıç Berman’ın bu isteği, Zarrab ve Atilla’nın, ABD’nin İran’a uyguladığı ambargoyu delme, bankacılık sahtekarlığı, kara para aklama, ABD yasalarını delmek için işbirliği yapıp komplo kurma,  bankacılık sahtekarlığı ve kara para aklama suçlamalarını defalarca işleme suçlamaları ile yargılandıkları davada Türkiye’den üst düzey isimleri yeniden gündeme getirecek.

Reza Zarrab’ın savunma ekibine kattığı New York eski Belediye Başkanı Rudolph Giuliani ile eski Adalet Bakanı Michael Mukasey’in bazı Türk yetkililer ile görüştükleri biliniyor.

Hakan Atilla, kendisine yüklenen altı ayrı suçlamanın beşinden suçlu bulunmuş, Yargıç Berman’ın Atilla’ya yönelik cezanın 11 Nisan’da açıklanacağına karar vermişti.

HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
Atila DavasıZarrabHalkbankABD
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