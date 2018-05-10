'Yarımada için olumlu bir adım'

Yonhap ajansının Kuzey Kore'nin Kore Merkez Haber Ajansına (KCNA) dayandırdığı habere göre, Kim, Kuzey Kore ile ABD arasında yapılacak zirvenin, Kore Yarımadası'nda olumlu havanın geliştirilmesi ve iyi bir geleceğin inşası yönünde atılacak mükemmel bir ilk adım için tarihi bir buluşma olacağını söyledi.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun, ABD Başkanı Trump ve Kuzey Kore lideri Kim arasında planlanan zirvenin ayrıntılarını netleştirmek amacıyla Pyongyang'a yaptığı ziyarete değinilen haberde "Buluşmada, Kuzey Kore-ABD arasında düzenlenecek zirve ile bunun prosedürleri için pratiğe dair hususlarda derinlemesine bir görüşme yapıldı.

Kim Jong-un, ABD Dışişleri Bakanı ile görüştükleri konularda tatmin edici bir görüş birliğine ulaştı" ifadelerine yer verdi. Pompeo, ABD’nin Kore Yarımadası'nda barışı sağlamak için Kuzey Kore ile iş birliği yapmakta kararlı olduğunu söylemişti. Trump da dün yaptığı açıklamada Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile yapacağı görüşme için Kuzey-Güney Kore sınırındaki askerden arındırılmış bölgenin (DMZ) elendiğini duyurmuş, Kim ile görüşeceği yeri 3 gün içinde duyuracağını belirtmişti.

AA