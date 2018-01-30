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Yemen'de çatışma: 36 ölü

Yemen'in Aden kentindeki ayrılıkçı Güney Hareketi'nin kurduğu Siyasi Geçiş Konseyine (SGK) bağlı silahlı milisler ile hükümet güçleri arasında pazar gününden bu yana süren çatışmalarda 36 kişinin öldüğü, 180 kişinin yaralandığı bildirildi.

30 Ocak 2018 Salı 11:40
Yemen'de çatışma: 36 ölü

Uluslararası Kızılhaç Komitesinden yapılan açıklamada, "Pazar gününden bu yana kentte yaşanan çatışmalarda 36 kişi öldü, 180'i yaralandı." bilgisi verildi.

Meşru hükümet tarafından daha önce yapılan açıklamada, ölü sayısı 16, yaralı sayısı 141 olarak verilmişti. Öte yandan görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, Aden'deki çatışmalar, meşru hükümetin yönetim merkezi olan Meaşık Sarayı'nın da içinde yer aldığı Kriytır ilçesine yayıldı.

Yemen'in geçici başkenti Aden'de ayrılıkçı Güney Hareketi ile hükümet güçleri arasında pazar gününden bu yana çatışmalar yaşanıyor.

Yemen İçişleri Bakanlığı, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin, "Aden'deki çatışmaların sona erdirilmesi yönündeki çağrısıyla" ilgili yazılı açıklama yaptı. Yemen'in resmi haber ajansı SABA'da yer alan açıklamaya göre, Bakanlık, askeri birliklerin çatışmalara son vermeleri için acil bir genelge yayınladı.

Öte yandan Askeri kaynaklardan alınan bilgiye göre, Yemen'in güneyinde yer alan Şebve'de güvenlik kontrol noktasına terör örgütü El-Kaide tarafından düzenlendiği tahmin edilen intihar saldırısında Şebveniye Seçkinler Güçleri'nden çok sayıda kişi yaşamını yitirdi.

Kentteki Atak Devlet Hastanesi yetkilileri ise saldırı sonrasında Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli Şebveniye Seçkinler Güçleri'nden 15 kişiye ait cesedin hastaneye ulaştırıldığını söyledi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Yemen
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