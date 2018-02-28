Yemen'de huzur yok endişe var

Yemen hükümeti ile Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonunun ikinci büyük ülkesi olan Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasındaki ilişkiler, ilk defa Yemen'den Abu Dabi yönetimine yönelen "bölgesel ordu kurma" şeklindeki resmi suçlamalarla yeni ve tehlikeli bir dönemece girdi.

İki ülke arasında bir süredir devam eden sessiz gerginlik, Yemen Ulaştırma Bakanı Salih el-Cebvani'nin konvoyunun pazar günü BAE'ye bağlı silahlı güçler tarafından durdurulması ve bir açılış için gittiği Şebve kentine girişine izin verilmemesiyle iyice su yüzüne çıktı. Abu Dabi yönetimini Yemen'in güneyinde "kabile orduları kurmakla" suçlayan Cebvani'nin ayrıca BAE'nin desteklediği güçlerin ülkenin güneyinin kuzeyinden ayrılmasını talep ettiğini söylemesi gerginlik konusunun birden fazla olduğunu gösterdi.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun baş aktörlerinden BAE'ye bağlı güçler, Yemen'de birçok bölgede faaliyet gösteriyor. BAE'nin kendi oluşturduğu ve desteklediği güçler, Husilerin bazı bölgelerden çıkarılmasında etkili olurken, nüfuz alanını genişletmeleri ve meşru hükümete karşı tavırları sebebiyle meşru hükümetin endişelenmesine neden oluyor.

Hükümetin BAE'nin etki alanı karşısındaki endişesi giderek artarken, mevcut durum nedeniyle gözler Abu Dabi'nin Yemen'deki güçlerine ve nüfuz alanına çevrildi. BAE, Aden ve çevresindeki diğer kentlerin kurtarıldığı 2015'ten bu yana güney kentlerinde koalisyon güçlerinin liderliğini yapıyor.

Söz konusu kentlerin kurtarılmasının ardından BAE bu kentlerde "Hizam el-Emni" adını verdiği bir güç oluşturdu.

AA