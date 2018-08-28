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Yemen'de savaş suçu işleniyor!

Birleşmiş Milletler, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin Yemen’deki hava saldırılarının savaş suçu olabileceğini açıkladı.

28 Ağustos 2018 Salı 14:18
Yemen'de savaş suçu işleniyor!

Birleşmiş Milletler insan hakları uzmanları hazırladığı raporda, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin Yemen’de düğünlere, pazar yerlerine ve balıkçı teknelerine düzenlediği hava saldırılarının savaş suçu anlamına gelebileceğini ileri sürdü.

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi raporunda, koalisyon güçlerinin Kızıldeniz limanları ve Sanaa havaalanında ciddi kısıtlamalar getirip Yemen halkının hayati ihtiyaçlarını karşılamasına engel olduğu belirtildi. Raporda bu tür kısıtlamaların uluslararası suçlara neden olabileceği ifade edildi.

41 sayfalık raporda, bütün tarafların 11 ila 17 yaş arasındaki çocukları askere alıp ve savaşa soktuğu aynı zamanda savaş suçlarına dahil ettiği belirtildi.

DIŞ HABERLER

Anahtar Kelimeler:
YemenSuudSavaşBM
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