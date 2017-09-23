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Yemen'de savaş suçu işleniyor

Yemen'de çocukların silahlandırılması, sivillerin hedef alınması, mayın döşenmesi, kültürel ve tarihi yapılara zarar verilmesi gibi vakıalarda 17 bin 123 kez savaş kanunları ihlali belgelendi

23 Eylül 2017 Cumartesi 16:32
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Yemen'de savaş suçu işleniyor

Yemen'de çatışmanın taraflarının, 17 bin 123 kez savaş kanunları ihlalinin belgelendiği bildirildi. Ülkedeki insan hakları ihlalleri iddialarını soruşturmak için kurulan Ulusal Komitenin hazırladığı raporda, bazı vilayetlerde 17 bin 123 kez savaş kanunlarının ihlal edildiğinin belgelendiği duyuruldu.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi 36. Dönem Toplantısı'nda sunulan rapor, ülke genelinde mağdur, görgü tanığı ya da ihbar eden 16 bin 191 kişinin dinlenilmesinin ardından hazırlandı. Raporda sözü geçen ihlaller arasında "çocukların silahlandırılması, sivillerin hedef alınması, mayın döşenmesi, kültürel ve tarihi yapılara zarar verilmesi, sağlık personeli ve hastanelerin hedef alınması, zorunlu göç ve zorla kaybettirme vakıaları" yer alıyor. Ayrıca, savaş kanunlarının ihlali ile ilgili yaklaşık 3 bin dosya başsavcılığa teslim edilecek. AA

Anahtar Kelimeler:
YemenSilahdırılmasıSivillerMayınKültürelTarihiZararVakıaIhlali
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