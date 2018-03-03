Yemen için Rusya devrede

Lavrov, Rusya'nın Yemen'e yeni insani yardım kargosu göndermeyi planladığını da belirtti. Etiyopya merkezli The Reporter Ethiopia gazetesine konuşan Lavrov, Yemen'deki askeri, politik ve insani durumu yakından takip ettiklerini ifade ederek, şunları söyledi: "Bu ülkede devam eden çatışmalar sonucu çok sayıda ölü ve yaralıların olması, sivil altyapının büyük kısmının yok edilmiş veya devre dışı bırakılmış olmasından dolayı ciddi endişe duyuyoruz.

Arap koalisyonun katılımıyla uzun süredir devam eden Yemen'deki iç savaşa sadece diyalog, tüm siyasi güçlerin çıkarlarının karşılıklı olarak dikkate alınması yoluyla son vermenin mümkün olduğu konusunda ısrarcıyız." Diğer yandan Yemen'de ulusal uyuma geri dönmenin an meselesi olamayacağına hazırlıklı olmak gerektiğini dile getiren Lavrov, "Çatışan tarafların birbirine yöneltecek çok şikayeti birikti, üstelik bu şikayetler her zaman asılsız olmayabiliyor.

Bu yüzden Yemen fraksiyonları, bu anlaşmazlıkları aşma yollarını bulma yönünde yapıcı tartışmalara dönmeye hazır değil. Bu, ülkedeki krizin çözümü bağlamında bugünün temel sorununu oluşturuyor. Yine de bu, pes etmek için sebep olmamalı" ifadelerini kullandı.

Başta BM olmak üzere uluslararası toplumun Yemenli tarafları şiddetten vazgeçerek müzakere masasına oturmaya teşvik etmesi gerektiğini söyleyen Lavrov, sözlerini şöyle sürdürdü: "Rusya olarak bu çalışmalara katkılarımızı sürdürme niyetindeyiz. Yemen iç savaşı başladığı ilk günden itibaren bu konu üzerinde çalışıyoruz, düzenli olarak tüm taraflarla görüşüyoruz.

Aynı zamanda acı çeken Yemen halkına insani yardımın sağlanması yönünde pratik adımlar atıyoruz. Şu anda bu ülkeye yeni insani yardım kargosu göndermeyi planlıyoruz."

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