Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Yemen’de 8 bin 300’den fazla sivil öldü

Yemen’de Mart 2015’te çatışmaların başlamasından bu yana şiddet olaylarında 8 bin 300’den fazla kişi hayatını kaybetti

Bu haber kez okundu.

Yemen’de 8 bin 300’den fazla sivil öldü

Yemen'de Mart 2015'te çatışmaların başlamasından bu yana 8 bin 300'den fazla kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) 'Dünya İnsani Yardım Günü' nedeniyle yayımladığı rapora göre, Yemen'de 19 Mart 2015'ten 15 Ağustos 2017'ye kadar geçen süre zarfında ülkedeki şiddet olaylarında 8 bin 380 kişi hayatını kaybetti, 47 bin 741 kişi yaralandı. Bunun sağlık kuruluşlarından elde edilen resmi rakamlar olduğu, gerçekte ölü ve yaralıların sayılarının daha fazla olabileceği ifade edilen raporda, en çok ölümün çatışmaların başladığı ilk yıl yaşandığı belirtildi. Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de Husiler ile devrik Cumhurbaşkanı Ali Abdullah Salih yanlıları, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana'nın denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek vererek ülkenin çeşitli bölgelerine hava saldırıları düzenliyor. 

DIŞ HABERLER
İlgili Galeriler
Görülmesi bile rahatlatıyor.. Görülmesi bile rahatlatıyor..
Mimar Sinan'ın Eserleri Mimar Sinan'ın Eserleri
kediler kediler
Modifiyeli Motorlar Modifiyeli Motorlar
Anahtar Kelimeler:
Yemen’de 8 Bin 300’den Fazla Sivil öldüMart2015şiddet
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner100