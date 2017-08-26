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Yemen’de helikopter düştü

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Black Hawk tipi bir helikopterlerinin Yemen yakınlarında düştüğünü duyurdu

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Yemen’de helikopter düştü

CENTCOM'dan yapılan açıklamada, "ABD helikopteri Black Hawk, 25 Ağustos yerel saatle akşam saat 7 civarında, Yemen'in güney sahiline 25 mil (yaklaşık 36 km) uzaklıkta eğitim uçuşu sırasında düştü" dendi. Helikopterin 6 mürettebatından 5'inin kurtarıldığı, bir askerin ise kayıp olduğu ve arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı ifade edilirken helikopterin düşme nedeni henüz bilinmiyor. ABD ordusu, son zamanlar düzenli olarak Yemen'de El Kaide'ye karşı operasyon düzenliyor. DIŞ HABERLER

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Yemen’de Helikopter DüştüABD Merkez Kuvvetler KomutanlığıBlack Hawk
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