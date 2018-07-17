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Yeni bahaneleri İran oldu

ABD, Suriye'de kalma nedeni  olarak IŞİD'i gösteriyordu şimdi bir neden daha gösterdi, o da İran

17 Temmuz 2018 Salı 15:42
Yeni bahaneleri İran oldu

ABD Başkanı Donald Trump'ın 'tez zamanda Suriye'den çekilme' vaatlerinin tam tersi bir açıklama Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'dan geldi. Helsinki'deki Putin-Trump zirvesine katılan ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, öncesinde pazar günü ABC News'a verdiği demeçte, İran bölgede tehdit oluşturmaya devam ettiği müddetçe Amerikan askerlerinin Suriye'de kalacağını savundu.

"Bence IŞİD'in bölgesel halifeliği ortadan kalkana dek ve İran tehdidi Ortadoğu çapında devam ettiği müddetçe Suriye'de kalacağımızı Başkan Trump net biçimde ortaya koydu" diye konuşan Bolton, Suriye'nin Helsinki zirvesinin gündem maddelerinden birini oluşturduğunu belirtti. Trump ilk kez martta Ohio'da düzenlediği mitingde dile getirdiği 'Suriye'den tez zamanda çekilme' açıklamasını daha sonra birçok kez tekrarladı.

Ancak başta Pentagon ve ABD Dışişleri olmak üzere kendi yönetiminden hep bununla çelişen çıkışlar geldi. Öte yandan İran, ABD'yi 'kanun dışı tek taraflı yaptırımları' nedeniyle Uluslararası Adalet Divanı'na (UAD) şikayet etti. İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada, "İran, bugün kanun dışı tek taraflı yaptırım uygulaması nedeniyle ABD hakkında UAD'ye şikayette bulundu.

Bu ülkenin uluslararası anlaşmalara uymamayı gelenek haline getirmesine karşı konulmalıdır" ifadelerini kullandı. ABD Başkanı Donald Trump'ın nükleer anlaşmalardan çekildiklerini duyurmasının ardından ABD Hazine Bakanlığı, ilk yaptırım paketinin ağustos, ikinci yaptırım paketinin ise kasım ayında yeniden uygulanmaya başlayacağını açıklamıştı.
DIŞ HABERLER

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