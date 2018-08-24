Yeni başbakan Morrison oldu

Avustralya’nın yeni başbakanı hükümette Hazine Bakanı olarak görev yapan Scott Morrison oldu. Görevi Liberal Parti genel başkanlığı ve başbakanlıktan istifa eden Malcolm Turnbull’dan devaralan Morrison, Avustralya’nın 30’uncu başbakanı olarak seçildi.

Morrison bugün yemin ederek görevine başladı. Malcolm Turnbull, Liberal Parti içindeki iktidar mücadelesi nedeniyle istifa etmek zorunda kaldı. İktidar mücadelesi nedeniyle Salı günü parti grubu içinde yapılan oylamayı Turnbull kazanmıştı. Ancak partinin aşırı muhafazakar kanadında yer alan Peter Dutton’ın yeni bir oylama yapılması için yeniden imza toplaması üzerine Turnbull bugün istifa ettiğini açıkladı.

Liberal Parti içinde başbakanlık için yapılan oylamada ise Peter Dutton’ın rakibi Scott Morrison seçildi. Parti içinde ılımlı kanatta yer alan Morrison 45, Dutton ise 40 milletvekilinin oyunu aldı. Sosyal ve mali konularda muhafazakar bir çizgi izleyen Morrison, eşcinsel evliliği onaylayan açıklamalarıyla da dikkat çekmişti. Morrison’ın ülkede 2019 yılında yapılacak seçimlere kadar Liberal Parti içindeki tartışmalara son vermek ve bütünlüğü sağlamak için çaba göstermesi bekleniyor. DIŞ HABERLER

