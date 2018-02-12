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'Yeni bir Çanakkale'den geçiyoruz'

Azerbaycan Milletvekili ve Avrupa Konseyi Parlamenterler Asamblesi Üyesi Paşayeva, "Bu coğrafyada yeni bir Çanakkale'den geçiyoruz. Bunun tek çıkış noktası birlik olmak ve genç nesillerimizi doğru yetiştirmemiz" dedi

12 Şubat 2018 Pazartesi 17:42
'Yeni bir Çanakkale'den geçiyoruz'

Azerbaycan Milletvekili ve Avrupa Konseyi Parlamenterler Asamblesi Üyesi Ganire Paşayeva, Türk-Müslüman dünyasının birbirine sahip çıkması gerektiğini belirterek, "Bu coğrafyada yeni bir Çanakkale'den geçiyoruz. Bunun tek çıkış noktası birlik olmak ve genç nesillerimizi doğru yetiştirmemiz" dedi. 

Paşayeva, yaptığı açıklamada, Zeytin Dalı Harekatı'nın Türkiye'nin haklı mücadelesi olduğunu dile getirdi. Türkiye'nin yıllarca terörle mücadele ettiğini anımsatan Paşayeva, "Bu PKK örgütünün ismini farklı bölgelerde değiştirseniz ne olur, bu zihniyet aynı zihniyettir. Bunlar PKK terör örgütünün kollarıdır. Suriye'de, Irak'ta, farklı bölgelerde de var. Türkiye yıllarca bunlarla mücadelede binlerce şehit verdi, binlerce insanımız katledildi. O yüzden Türkiye, haklı bir mücadele veriyor" ifadelerini kullandı.

Hıristiyanlardan Hocali katliamına destek

"Hocalı katliamında Ermenistan'a Hıristiyan dünyası çok destek oldu. Müslüman dünyası o zaman Azerbaycan'ın yanında güçlü durabilseydi bu kadar acı yaşanmayacaktı" diyen Paşayeva, İslam dünyasının, bugün mücadele yürüten Türkiye'nin yanında durması gerektiğini vurguladı.

Paşayeva, Türkiye'nin güçlü olması durumunda Müslüman dünyası sıkıntıya girdiğinde Türkiye'nin onlara destek olacağına dikkati çekerek, sözlerini şöyle sürdürdü: "Türk-Müslüman dünyasının artık uyanması, birbirine daha çok sahip olması gerekir. Bu coğrafyada birbirimize daha çok sahip olmamız gerekir çünkü çifte standart zihniyetleri bitmeyecek. Çanakkale'de birlik olduk, kazandık. İstiklal mücadelesinde birlik olduk kazandık. Ermeni çeteleri Bakü ve Azerbaycan'ın bazı bölgelerinde soykırım ve katliam yaparken birlik olduk kazandık. Birlik olduğumuzda daha güçlü oluruz."

AA

Anahtar Kelimeler:
AzerbaycanTürkiyeAfrinTerörAvrupaABD
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