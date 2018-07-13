Yeni krizler kapıda

"Kuzey Akım - 2” adını taşıyan doğal gaz hattı projesinin, yıllar önce Baltık Denizi'ne döşenen başka bir hatta paralel olarak Rusya'nın Narva Körfezi'nden Almanya'nın Greifswald kenti yakınındaki Lubmin kasabasına uzanması öngörülüyor.

1.200 kilometre uzunluğundaki projenin 10 milyar euroya yaklaşacağı tahmin edilen finansmanı özel sektör tarafından karşılanacak. Maliyetin yarısını Alman BASF-Wintershall ve Uniper, Fransız Engie, Avusturyalı OMV şirketleri ve İngiliz-Hollandalı ortaklık Shell, diğer yarısını ise Rus devletinin kontrolü altındaki enerji şirketi Gazprom üstlenecek. ABD Başkanı Donald Trump NATO zirvesinde, Rusya’dan petrol ve doğal gaz alımları nedeniyle Almanya’nın “Rusya’nın tutsağı” olduğunu iddia etmiş, ayrıca Almanya’nın gayri safi milli hasılasının “sadece yüzde 1’inden biraz fazlasını” savunmaya harcadığı eleştirisini yinelemiş ve Almanya Federal Hükümeti’nin savunma harcamalarını “derhal” yükseltmesini talep etmişti.

Almanya Başbakanı Angela Merkel ise “Almanya’nın tamamıyla Rusya tarafından kontrol edildiği” iddiasına, "bağımsız bir şekilde” siyaset yürüten bir ülke oldukları cevabını vermişti. Ancak "Kuzey Akım - 2” projesine eleştiri sadece Trump'tan gelmiyor.

Avrupa Parlamentosu da, proje hayata geçirildiği takdirde Avrupa Birliği'nin (AB) tek bir doğal gaz sevkiyatçısına, Rusya ve siyasi açıdan zorlu yönetimine bağımlı duruma geleceği gerekçesiyle, inşaatın durdurulmasını talep ediyor. AB Komisyonu da, boru hattının işletilmesine müdahale etme hakkı kazanmaya çalışıyor, ancak şu ana kadar ne hukuki ne de siyasi açıdan başarılı olabildi. DIŞ HABERLER

