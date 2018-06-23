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Yıldızı parlayan şehir Kazan

Tarihi binlerce yıl öncesine dayanan Tataristan Cumhuriyeti’nin başkenti Kazan’ın yıldızı her geçen gün parlıyor. Çok sayıda ulusal ve uluslararası organizasyona ev sahipliği yapan Kazan'da aynı zamanda 2018 FIFA Dünya Kupası maçları da oynanıyor

23 Haziran 2018 Cumartesi 14:44
Yıldızı parlayan şehir Kazan

Rusya Federasyonu’na bağlı Tataristan Cumhuriyeti’nin başkenti Kazan, bölgede ve dünyada her geçen gün daha popüler bir hale geliyor.

Kazan, son yıllarda düzenlenen çok sayıda ulusal ve uluslararası organizasyona ev sahipliği yaparak gelişme yolunda önemli mesafeler kaydediyor. Mayıs ayında Rusya ve İslam ülkelerinin ekonomik işbirliğini geliştirme yollarını aradığı, Tataristan Cumhurbaşkanı Rüstem Minnihanov, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Genel Sekreteri Yusuf bin Ahmed el-Useymin ve İslam Kalkınma Bankası Başkan Yardımcısı Zamir Ikbal, Rusya'dan da üst düzey yöneticilerin yanı sıra önemli iş adamlarının katıldığı "Kazan Summit 2018" zirvesine ev sahipliği yapan Kazan’da, 2018 FIFA Dünya Kupası'nın bazı maçları da oynandı.

16 Haziran'da Fransa - Avustralya, 20 Haziran'da İran - İspanya'nın kozlarını paylaştığı Kazan Arena'da bugün Polonya - Kolombiya karşılaşacak. 27 Haziran'da Güney Kore - Almanya, 30 Haziran'da Son 16 turu, 6 Temmuz'da ise çeyrek final karşılaşması Kazan'da gerçekleşecek. 

Bu tür organizasyonlar ve turist kafilelerinin kente gelişiyle Kazan’ın önemli gelişme kaydettiği vurgulanıyor.

Zengin doğal kaynaklara sahip

Rusya Federasyonunu oluşturan 21 cumhuriyetten biri olan Tataristan, yaklaşık 68 bin kilometrekare yüz ölçüme sahip. Federe birimler arasında 8. sırada yer alan özerk cumhuriyette, 3 milyon 786 bin 358  kişi yaşıyor. Nüfusun yüzde 53’ten fazlasını Tatarlar, yüzde 39.7’sini Ruslar, yüzde 3.1’ni Çuvaşlar, yüzde 4’ünü ise diğer milletler oluşturuyor.

Yılda 32 milyon ton petrol üreten Tataristan, zengin doğal kaynaklara sahip. Rusların Volga adını verdiği İdil Nehrinin havzasında bin yılı aşkın süredir yaşayan Tatarlar, bir zamanlar Orta Asya’nın hakimiydiler.

Trafik derdi yok

Kazan şehri, çevresindeki nehir ve akarsularıyla, yeşili ve tarihi eserleriyle doyumsuz görüntüler sunuyor. Dümdüz yolları, gün ışırken spora başlanan parkları ve baş döndüren güzellikleriyle insanı büyülüyor. Kazan yürüyerek gezmek için ideal bir kent. Trafik derdi bulunmayan şehir merkezinde en uzak noktalara yarım saatte ulaşmak mümkün.

Stressiz ve telaşsız yürüyüş yapılabiliyor sokaklarında... Sabah saatlerinden itibaren parkları spor yapanlar, bisikletçiler ve köpeklerini gezdirenlerle doluyor. Geceleri ise büyük parklarda sularla dans şöleni gerçekleştiriliyor.

Başkentin ünlü Baumana Caddesi, Kazan'ın kalbi olarak tanımlayabilecek bir nokta. Cadde boyunca kafeler, restoranlar ve çeşitli ürünlerin satıldığı dükkanlar bulunuyor. 

Anahtar Kelimeler:
KazanTataristan
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