Yine sivilleri vurdular

Haberde, koalisyona ait savaş uçaklarının Deyr ez-Zor yakınlarındaki El-Kuriya kasabasındaki IŞİD hedeflerini vurduğu belirtildi. Bölgede bulunan sivillerin de etkilendiği saldırıda en az 5 kişinin öldüğü aktarıldı. Ayrıca 2 gün önce Rakka'nın kuzeyindeki el-Salahiye köyüne gece yapılan saldırıda 4'ü çocuk 11 sivilin öldüğü ifade edildi. ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), uluslararası koalisyonun Suriye ve Irak'taki hava saldırılarında bugüne kadar 352 sivilin hayatını kaybettiğini açıklamıştı. DIŞ HABERLER