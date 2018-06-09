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YPG/PKK arazileri yakıyor

Terör örgütü YPG/PKK, Suriye'nin kuzeyinde işgal ettiği Tel Rıfat ve çevresindeki köylerden göç ettirdiği bazı sivillerin evlerini yağmalayıp yakıyor

09 Haziran 2018 Cumartesi 16:12
YPG/PKK arazileri yakıyor

Tel Rıfat'ta yerel kaynaklardan edindiği bilgilere göre, YPG/PKK'lı teröristler, işgal ettikleri Tel Rıfat ilçesi ve çevresindeki Minag ve Ayn Dakne köylerinde bulunan bazı sivillere ait evleri yağmalıyor. Örgüt, Şubat 2016'dan bu yana işgal ettiği Tel Rıfat ve çevresindeki köylerde bulunan bazı fırınları ve içinde arpa ile buğdayların bulunduğu tarlaları da yaktı.

Örgütün yağmalama ve kundaklama işlerine Halep'in batı kırsalındaki Nubul ve Zehra ilçelerinden gelen Beşşar Esed rejimi güçleri ve İran destekli yabancı terörist grupları da iştirak etti. Tel Rıfat'ın çevresindeki tarım arazilerden dumanlar yükseliyor. Görüntülerde sivillere ait tarım arazilerinin yakıldığı görülüyor.

Muhaliflerin kontrolündeki Azez ilçesinde çalışmalarını sürdüren Tel Rıfat Askeri Meclis Başkanı Beşir Allito, yaptığı açıklamada, "Bizler, Tel Rıfat ve çevresindeki köy ve arazilerden dumanların yükseldiğini gördük." dedi. Tel Rıfat'ın YPG/PKK'lı teröristlerden arındırılması için Türkiye ile Rusya arasında görüşmelerin olduğunu hatırlatan Allito, "Tel Rıfat konusunda bir anlaşmaya varılırsa, PYD ve İran milisleri oradan çekilmek zorunda kalacak.

Dolayısıyla evlerine dönecek insanlara daha fazla zarar vermek için evleri yağmalayıp yaktılar. İnsanların rızkına göz diktiler." diye konuştu. Tel Rıfat ilçesi sakinleri ve çok sayıda Özgür Suriye Ordusu mensubu, Zeytin Dalı Harekatı sırasında topraklarının da kurtarılması için gösteriler düzenlemişti. Zorla evlerinden çıkarılan Tel Rıfatlıların geri dönmeleri için yoğun girişimlerde bulunan Türkiye, Tel Rıfat'ın teröristlerden arındırılması konusunda Rusya ile görüşmelerini sürdürüyor.
AA

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