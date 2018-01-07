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Yunan askerleri NATO'yu korumayacak

Yunan askerlerin, NATO'nun Yunanistan'ın kuzeyinde Dedeağaç limanında yeni kurulan helikopter üssünün korunması görevini kabul etmedikleri belirtildi.

07 Ocak 2018 Pazar 17:51
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Yunan askerleri NATO'yu korumayacak

Rizospastis'de yayımlanan rapora göre görevi kabul etmeyen bir Yunan askeri, "NATO ve Amerikalı katilleri destekleyen herhangi bir hizmeti hiçbir zaman yapmayacağız. Askeri komutaya verdiğim raporda şahsen desteklediğim görüş budur. Meslektaşlarım da aynısını yaptı. Halkımıza karşı savaş planlayan NATO ordusunun ülkemize getirilmesi provokatif ve kabul edilemezdir" ifadelerini kullandı.

Haberde askerin, "Herkes onların işlediği suçları biliyor. Yugoslavya, Suriye ve diğer ülkelerin halklarına karşı işlenen suçlar gibi. Amerikalıların 1946-1949 arasında Yunanistan halkına ve Yunanistan Demokratik Ordusuna müdahalesini unutmuyoruz. Halkın katillerinin çıkarlarına hizmet edilmesi için bir askere emir vermek oldukça utanç vericidir, bu durum aynı zamanda Yunanistan halkının ve gençliğinin çıkarlarına da terstir" şeklinde konuştuğu aktarıldı.

DIŞ HABERLER

Anahtar Kelimeler:
YunanistanNATO
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