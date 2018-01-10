Yunan Bakandan kritik FETÖ açıklaması

Yunanistan Göç Politikaları Bakanı Yannis Mouzalas, katıldığı Yunan Skai televizyonundaki bir programda açıklamalarda bulundu. Yunan hükümetinin, darbeci askerlerden birinin sığınma talebini kabul eden Bağımsız İltica Komisyonu’nun kararına karşı olan itirazının, darbecilere sığınma hakkı verilmediğine emin olmak için yapıldığını anlatan Mouzalas, "Bu kararı biz hukuk devleti olarak temyiz ettik. Daha önce çıkan bin 500 karara itiraz etmedik. Buradaki fark ne midir? Bunların darbeci olduklarına dair sağlam emareler bulunuyor" ifadelerini kullandı.

Mouzalas, Yunan hükümetinin kaçak askerler konusunda belirli hukuki bir prosedür uyguladığını belirterek, bu konuda nihai kararı Yunan mahkemelerinin vereceğini söyledi.

Yunanistan'ın bir hukuk devleti olduğunu vurgulayan Mouzalas, "Bizim isteğimiz mahkeme yoluyla hareket etmek. Mahkemeler ne karar verirse. Hiçbir müdahalede bulunamam. Ben ve hükümet hiçbir hakime 'şunu şöyle yap' demiyor ama mahkeme sürecini sonuna kadar işleteceğiz" diye konuştu.

Yunanistan hükümeti, geçen yıl Aralık ayı sonunda darbeci askerlerden birinin sığınma talebinin kabul edilmesi üzerine karara itiraz etmişti.

Bunun üzerine, Atina'daki İdari İstinaf Mahkemesi sığınma hakkını askıya almıştı. Serbest kalan darbeci tekrar gözaltına alındı.

AA